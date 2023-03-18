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Небо це березневе. Фоторепортаж с матча Металлист – Александрия 0:0

Премьер-лига
(1 голосов)

"Александрия" снова не побеждает, но и не проигрывает

Небо це березневе. Фоторепортаж с матча Металлист – Александрия 0:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" под руководством Руслана Ротаня сыграла вничью в четвертый раз подряд. При этом клуб показывает динамику к снижению результативности: три гола команда забила в первом поединке года, а в пятницу в ворота "Металлиста" ни одного. Пока назначение нового наставника боссами "горожан" пока не оправдывает себя. Но с сегодняшнего дня все мысли самого специалиста будут однозначно не с "Александрией", ведь необходимо готовить национальную сборную к матчу с Англией в отборе к Евро-2024, а также не забывать о молодежке, у которой в течение марта будет два важных спарринга.

Фотогалерея

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В статье: ФК Александрия фото Металлист (Харьков)
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