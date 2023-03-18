Верес - Днепр-1 0:1. Без былой уверенности, но с победой

"И пошел брат на брата"... Именно так мы могли бы начать наш репортаж, если бы хотели добавить немного эпичности и пафоса. Но не будем, хотя и тяжело пройти мимо интересного факта. С лета 2021-го года братья-близнецы Пасичи, Евгений и Геннадий, вместе играли за "Верес", разрывая соперников то на одном, то на разных флангах. Однако зима 2023-го их разлучила, ведь Евгений пошел на повышение, подписав контракт с "Днепром-1". 18-го марта судьба свела братьев друг против друга, причем сразу в основе. Спасибо кадровому положению днепрян и недавнему провалу Хайнера, благодаря которому Евгений сумел выйти на поле, закрывая позицию правого защитника.

Если без шуток, то сегодняшний матч был крайне важен, как для "Вереса", так и для "Днепра-1". Первые ни разу в сезоне не побеждали в родных стенах, при этом имея отрицательную шестиматчевую серию (пять поражений и ничья). У днепрян все не так плохо, однако печальная серия на старте 2023-го года стоила команде Кучера лидерства УПЛ и еврокубков, откуда они были выбиты старым знакомым из Ларнаки. Как вы понимаете, сегодня победить хотели и хозяева, и гости, однако три бала - успех максимальный, и достаться он может лишь одной стороне.

В начале матча казалось, что главный приз без проблем заберет фаворит. Днепряне не только свободно владели мячом, но и создавали опасность и чужих владений, раз за разом напрягая оборону "Вереса". Уже при первых трудностях она надломилась - после затяжной атаки днепрян, на левом крыле сфера досталась Бланко, который прострелил в штрафную на 11 метров, где в касание точно пробил Пихаленок. Очень важный гол для лидера центра поля днепрян, который тяжело стартует в 2023-м году. Днепряне продолжали вести игру и могли забивать второй, если бы не игра Когута на ленточке. Кипер "Вереса" спас хозяев после удара головой от Довбика (возможно, сейв тура), а также после выстрела Бланко. Легионер днепрян очень некрасиво себя повел в прошлом туре, наступив на ногу Буяльскому, однако сегодня он был хорош.

У "Вереса" моментов было немного меньше, но один из них сильно врезался в память. Активный Дахновский разогнал атаку на правом фланге, выкатив мяч под удар Геннадию Пасичу. Тому оставалось лишь нанести удар из убойной позиции, но он смазал, махнув мимо мяча. А ведь мог сравнять в раздевалочку. Свои моменты хозяева растратили и в самом начале второго тайма. Сначала издали неплохо целил Шарай, однако не попал в створ, а после еще раз не лучшим образом пробил Пасич. Днепряне же во втором тайме смотрелись куда хуже, нежели в первом. Местами казалось, что у команды банально садится аккумулятор, при этом замены особо не освежали игру. Из опасных эпизодов вспоминается разве что удар Довбика в ближний угол, в очередной раз парированный Когутом. Не везло сегодня лучшему бомбардиру УПЛ.

Зато "Верес" забивать мог, и даже не раз. И даже не два. Чего только стоит момент вышедшего Шестакова, когда он с острого угла выходил на свидание с Рыбаком. Казалось, что опытный страйкер бьет в дальний, и бьет наверняка, однако кипер днепрян выручил, отбив удар ногой. Вскоре после Рыбак был вынужден справляться с ударом Близниченко, который точно так же вышел по ходу второго тайма. Вирт неплохо освежил свою команду перестановками, однако мяч пересекать линию ворот гостей упорно не хотел. Так и получилось, что свои три бала днепряне взять смогли. С нервами (две желтые в компенсированное и местами игра на вынос), однако такой триумф местами бывает важнее уверенного разгрома. После тяжелого старта, "Днепр-1" впервые побеждает весной и как минимум на сутки догоняет "Шахтер" в таблице, параллельно увеличивая отрыв от "Динамо". Теперь команде нужно немного перезагрузиться во время международной паузы.

"Верес"? Они действительно старались и были очень близки к ничьей с фаворитом. Однако снова "баранка" в родных стенах и тучи все сильнее сгущаются на Юрием Виртом. Есть ли у рулевого ровенчан план выхода из кризиса? Ну или хотя понимания того, как улучшить реализацию? Очень бы пригодилось.

VBET-лига. 18-й тур

18 марта, Ровно, стадион "Авангард"

Верес - СК Днепр-1 0:1

Гол: Александр Пихаленок 11

Верес: Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Виталий Дахновский (Владислав Шарай 75), Александр Лебеденко, Геннадий Пасич, Станислав Шарай (Андрей Близниченко 75), Валерий Кучеров (Дмитрий Шух 69), Денис Балан, Николай Гайдучик (Михаил Шестаков 63), Василий Курко

СК Днепр-1: Владислав Рыбак, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихаленок (Игорь Когут 85), Жоау Пеглоу, Валентин Рубчинский (Александр Назаренко 85), Доминго Бланко (Вячеслав Танковский 77), Александр Каплиенко, Владимир Танчик (Хайнер 58), Александр Сваток, Евгений Пасич (Евгений Подлепенец 58)

Предупреждения: Дмитрий Шух 74 - Жоау Пеглоу 80