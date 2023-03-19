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Бущан приступит к групповым тренировкам после паузы на матчи сборных

Премьер-лига
(1 голосов)

Все пока идет по плану

Бущан приступит к групповым тренировкам после паузы на матчи сборных

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал, когда вернется к работе:

“Хочется как можно скорее, но такая проблема ахилла, что он немного воспалился. Я ожидаю, что через несколько дней начну беговую работу и после паузы на матчи сборных начну тренироваться с группой. Я так хочу, но увидим, как нога будет реагировать на нагрузку.

Все идет по плану. У ахилла такая проблема, что иногда проходит через неделю-две, а иногда ждешь до двух месяцев. Самое сухожилие целое, не требуется никаких манипуляций. Просто нужно, чтобы вся жидкость вышла”, - сказал Бущан.

Георгий перенес операцию на спине 4 февраля. Тогда сообщалось, что восстановление займет ориентировочно шесть недель.

Следующий матч "Динамо" запланирован на 2 апреля против "Львова" в 19-м тур УПЛ. Бущан последний раз выходил на поле 30 ноября прошлого года. В общей сложности на его счету пять матчей в текущем чемпионате.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Footballhub

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