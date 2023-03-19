Бущан приступит к групповым тренировкам после паузы на матчи сборных

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал, когда вернется к работе:

“Хочется как можно скорее, но такая проблема ахилла, что он немного воспалился. Я ожидаю, что через несколько дней начну беговую работу и после паузы на матчи сборных начну тренироваться с группой. Я так хочу, но увидим, как нога будет реагировать на нагрузку.

Все идет по плану. У ахилла такая проблема, что иногда проходит через неделю-две, а иногда ждешь до двух месяцев. Самое сухожилие целое, не требуется никаких манипуляций. Просто нужно, чтобы вся жидкость вышла”, - сказал Бущан.