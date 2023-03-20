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Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса
А еще об Эль Классико, Конопле, сборной и многом другом
Минувшие футбольные выходные дали немало тем для размышлений. Известный комментатор Роберто Моралес в своей влоге на канале UA-Футбол увлекается битвой между Барсой и Реалом, жалуется на игру Динамо, разводит руками из-за ситуации с Коноплей, а также разбирает, с каким багажом подходят к матчу против Англии украинские легионеры.
На этот раз в выпуске:
00:13 – Эль Класико – лучшее за последний период
02:10 – Атлетико в следующем сезоне может выстрелить
02:44 – Главное событие в Испании (для нас) – феерия Цыганкова
04:03 - Что происходит в Динамо?
05:05 – В чем преимущество Днепра-1
05:40 – Конопля – что это было?
06:48 – Италия – Англия: шанс для Украины
08:25 – О наших за рубежом. Начинаем с Зинченко
09:00 – Мудрик и английские тролли
09:41 – Миколенко нужно прыгнуть выше головы
10:34 – У Соболя похожая ситуация
11:12 – Разрушает стереотипы о Малиновском
12:32 – Напоследок Италия: крутой сюжет в Удине
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