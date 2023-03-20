Что происходит с Динамо, Мудрик на крючке у троллей, экстра класс Цыганкова. Влог Роберто Моралеса

Минувшие футбольные выходные дали немало тем для размышлений. Известный комментатор Роберто Моралес в своей влоге на канале UA-Футбол увлекается битвой между Барсой и Реалом, жалуется на игру Динамо, разводит руками из-за ситуации с Коноплей, а также разбирает, с каким багажом подходят к матчу против Англии украинские легионеры.

На этот раз в выпуске:

00:13 – Эль Класико – лучшее за последний период

02:10 – Атлетико в следующем сезоне может выстрелить

02:44 – Главное событие в Испании (для нас) – феерия Цыганкова

04:03 - Что происходит в Динамо?

05:05 – В чем преимущество Днепра-1

05:40 – Конопля – что это было?

06:48 – Италия – Англия: шанс для Украины

08:25 – О наших за рубежом. Начинаем с Зинченко

09:00 – Мудрик и английские тролли

09:41 – Миколенко нужно прыгнуть выше головы

10:34 – У Соболя похожая ситуация

11:12 – Разрушает стереотипы о Малиновском

12:32 – Напоследок Италия: крутой сюжет в Удине