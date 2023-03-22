Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 проведет спарринг с Металлистом
Маргаритта вернулся к работе
scdnipro1.com.ua
После нескольких выходных "
Вернулся в строй защитник днепрян Рональда Матарриты, пропустившего начало второй части сезона. Он работал в общей группе.
По индивидуальному плану тренировались Валерий Лучкевич, продолжающий восстанавливаться после травмы, и Янис Амаш, имевший небольшое повреждение на прошлой неделе. В лазарете остаются Алексей Гуцуляк и Владимир Адамюк.
В ближайших планах "Днепра-1" ежедневные тренировки и контрольный матч с харьковским "Металлистом". Игра запланирована на субботу, 25 марта.
Популярное сейчас
- Суркис резко ответил на слухи о переговорах Луческу с клубом Лиги 1
- Усик и Фьюри свернули переговоры по бою
- "Это неуважение к Гризманну". Робер Пирес раскритиковал решение Дешама
- Журналист намекнул на еще одну тренерскую отставку в УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО