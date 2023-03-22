Днепр-1 проведет спарринг с Металлистом

После нескольких выходных " Днепр-1 " вернулся к тренировкам – 22 марта команда провела занятия в Ужгороде.

Вернулся в строй защитник днепрян Рональда Матарриты, пропустившего начало второй части сезона. Он работал в общей группе.

По индивидуальному плану тренировались Валерий Лучкевич, продолжающий восстанавливаться после травмы, и Янис Амаш, имевший небольшое повреждение на прошлой неделе. В лазарете остаются Алексей Гуцуляк и Владимир Адамюк.

В ближайших планах "Днепра-1" ежедневные тренировки и контрольный матч с харьковским "Металлистом". Игра запланирована на субботу, 25 марта.