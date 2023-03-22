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Днепр-1 проведет спарринг с Металлистом

Премьер-лига
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Маргаритта вернулся к работе

Днепр-1 проведет спарринг с Металлистом

scdnipro1.com.ua

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После нескольких выходных "Днепр-1" вернулся к тренировкам – 22 марта команда провела занятия в Ужгороде.

Вернулся в строй защитник днепрян Рональда Матарриты, пропустившего начало второй части сезона. Он работал в общей группе.

По индивидуальному плану тренировались Валерий Лучкевич, продолжающий восстанавливаться после травмы, и Янис Амаш, имевший небольшое повреждение на прошлой неделе. В лазарете остаются Алексей Гуцуляк и Владимир Адамюк.

В ближайших планах "Днепра-1" ежедневные тренировки и контрольный матч с харьковским "Металлистом". Игра запланирована на субботу, 25 марта.

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В статье: СК Днепр-1 Металлист (Харьков) Рональд Матаррита
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Источник:
СК Дніпро-1

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