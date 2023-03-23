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Дедышин: Не вижу никакой трагедии в том, если Рух не выполнит задачу сохранения прописки в УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

В футболе ничего нельзя исключать

Дедышин: Не вижу никакой трагедии в том, если Рух не выполнит задачу сохранения прописки в УПЛ

fcrukh.com

Новина українською

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин рассказал, какие цели и задачи стоят перед новым тренерским штабом команды.

"Да, конечно, мы не откидаем турнирных задач. Я уверен, что с таким подбором футболистов наша команда точно не на вылет. Понимаю, что это футбол, и в нем всякое может случиться, не вижу никакой трагедии в том, если не выполним задание, хотя я такого и не допускаю. К тренерскому штабу сейчас полное доверие, так же есть и уверенность в том, что наша команда будет развиваться. Верю в то, что он способен показывать хорошие результаты и хороший уровень игры.

Понятно, что мы ставим задачу перед нашими тренерами сохранить прописку в Премьер-лиге. Было бы странно, если бы мы им говорили что-то другое. Уверен, что они его выполнят. Хочу, чтобы эта вера и уверенность передались и тренерскому штабу, и всем футболистам нашей команды.

Хочу также, чтобы "Рух" играл в такой футбол, который нравился бы специалистам, болельщикам и так далее. Поэтому задача у нас не только турнирного характера, но и больше игровой. Команда должна стать более атакующей, нацеленной на ворота соперника. Хотим, чтобы это приносило максимальные дивиденды", - сказал Дедышин.

Напомним, что "Рух", который на днях сменил тренера, в турнирной таблице УПЛ на данный момент занимает 14-е место.

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В статье: Игорь Дедышин Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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фрілансер (Львів)
23.03.2023 в 21:20
Не буде жодної трагедії якщо дві львівські команди покинуть УПЛ.Є ще чемпіонат області
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