Дедышин: Не вижу никакой трагедии в том, если Рух не выполнит задачу сохранения прописки в УПЛ

Генеральный директор " Руха " Игорь Дедышин рассказал, какие цели и задачи стоят перед новым тренерским штабом команды.

"Да, конечно, мы не откидаем турнирных задач. Я уверен, что с таким подбором футболистов наша команда точно не на вылет. Понимаю, что это футбол, и в нем всякое может случиться, не вижу никакой трагедии в том, если не выполним задание, хотя я такого и не допускаю. К тренерскому штабу сейчас полное доверие, так же есть и уверенность в том, что наша команда будет развиваться. Верю в то, что он способен показывать хорошие результаты и хороший уровень игры.

Понятно, что мы ставим задачу перед нашими тренерами сохранить прописку в Премьер-лиге. Было бы странно, если бы мы им говорили что-то другое. Уверен, что они его выполнят. Хочу, чтобы эта вера и уверенность передались и тренерскому штабу, и всем футболистам нашей команды.

Хочу также, чтобы "Рух" играл в такой футбол, который нравился бы специалистам, болельщикам и так далее. Поэтому задача у нас не только турнирного характера, но и больше игровой. Команда должна стать более атакующей, нацеленной на ворота соперника. Хотим, чтобы это приносило максимальные дивиденды", - сказал Дедышин.