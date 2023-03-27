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Михайличенко: Когда вывозили легионеров, я спросил - возможно вернетесь? Они сказали - никогда
Вице-президент УАФ рассказал, как выезжали из страны легионеры украинских клубов
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Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко вспомнил первые дни российского вторжения в феврале 2022 года, когда функционеры УАФ помогали иностранцам "
"В первые дни войны нужно было помочь с выездом легионерам "Шахтера" и "Динамо". Это было сложно, но необходимо было сделать.
Иностранцы были в большой панике, можно так сказать. Они уезжали на вокзал, а я сказал, что, возможно, все быстро закончится и вы вернетесь. Они сказали – никогда.
Мы должны были помочь людям, которые приехали к нам играть, помочь в этой беде. Мы все сделали", – рассказал Михайличенко.
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