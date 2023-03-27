Михайличенко: Когда вывозили легионеров, я спросил - возможно вернетесь? Они сказали - никогда

Вице-президент УАФ Алексей Михайличенко вспомнил первые дни российского вторжения в феврале 2022 года, когда функционеры УАФ помогали иностранцам " Шахтера " и "Динамо" покинуть Украину.

"В первые дни войны нужно было помочь с выездом легионерам "Шахтера" и "Динамо". Это было сложно, но необходимо было сделать.

Иностранцы были в большой панике, можно так сказать. Они уезжали на вокзал, а я сказал, что, возможно, все быстро закончится и вы вернетесь. Они сказали – никогда.

Мы должны были помочь людям, которые приехали к нам играть, помочь в этой беде. Мы все сделали", – рассказал Михайличенко.