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Украинские арбитры вылетели из первой категории УЕФА. Один судит официальные матчи в США
Остается представительство во второй категории – наименее статусной среди получающих международные назначения на взрослые мужские команды
Фото - Олександр Приходько
Каждый арбитр ФИФА/УЕФА находится в определенной категории. Основных категорий существует четыре – элит-категория, первая категория, вторая категория, третья категория. Также существуют промежуточные уровни типа "элит девелопнет". На международные матчи взрослых мужских команд назначения получают в основном представители трех первых категорий.
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- Категория элит. Отсюда выбираются судьи на финальные части чемпионата Мира и Европы, а также на топовые матчи международных клубных турниров. В частности, представители элит-категории судят матчи поздних стадий плей-офф Лиги чемпионов.
- Первая категория. Могут судить матчи групповых раундов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также ранних стадий плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций и других международных клубных турниров. Также назначаются на квалификационные матчи сборных и Лигу наций.
- Вторая категория. В редких случаях могут получать назначения на ранние стадии плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций; могут работать на не статусных матчах групповых раундов этих, а также других международных клубных турниров; получают назначение на не топовые квалификационные матчи сборных.
Украина в категории элит не представлена. Самым высоким достижением украинских судей во время работы в УАФ Коллины/Лучи была первая категория. До последнего времени, в частности, в нее входили Сергей Бойко и Евгений Арановский.
Скриншот с релиза на официальном сайте УЕФА/ФИФА
Однако в январе 2023-го года УЕФА обновил категории судей. Из первой категории исчезли имена - фамилии Сергея Бойко и Евгения Арановского.
Скриншот с релиза на официальном сайте УЕФА/ФИФА
Украинские судьи представлены только во второй категории. Это:
- Николай Балакин;
- Алексей Деревинский;
- Виктор Копиевский;
- Екатерина Монзуль;
- Виталий Романов;
- Денис Шурман.
При этом ни одного назначения на международные европейские матчи взрослых мужских команд во второй части сезона 2022/23 ни один из них не получил. Единственным украинским арбитром, который в первой половине 2023-го года был допущен к играм на международной арене, является Алексей Деревинский. В двух мартовских матчах элит-раунда отбора к Евро-2023 среди 19-тилетних он работал арбитром в поле, а на одном – четвертым арбитром. Также на этом уровне (в тех же матчах, что и Деревинский) был затребован ассистент Александр Беркут.
Ситуация с арбитрами Бойко и Арановским загадочна. Осенью 2022-го года они работали на матчах группового раунда Лиги Европы и Лиги конференций.
- "Кельн" (Германия) 4:2 "Словацко" (Чехия) – групповой раунд Лиги конференций;
- ХИК (Финляндия) 1:1 "Лудогорец" (Болгария) – групповой раунд Лиги Европы;
- "Цюрих" (Швейцария) 2:1 "Буде-Глимт" (Норвегия) – групповой раунд Лиги Европы.
- "Унион" (Германия) 0:1 "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) – групповой раунд Лиги Европы;
- "Слован" (Словакия) 3:3 "Базель" (Швейцария) – групповой раунд Лиги конференций;
- "Олимпиакос" (Греция) 0:2 "Нант" (Франция) – групповой раунд Лиги Европы.
Также работал на одном осеннем матче Лиги наций (между сборными Фарерских островов и Турции).
Как удалось узнать из открытых источников, ФИФА/УЕФА сообщали Бойко о том, что матч между "Олимипакосом" и "Нантом" будет для него последним на международной арене. При этом Бойко не судит игр УПЛ с декабря 2021-го года.
Арановский продолжает судить УПЛ даже в 2023-го году.
Несмотря на то, что оба арбитра вылетели из первой категории, их нет даже во второй категории.
Скриншот с релиза на официальном сайте УЕФА/ФИФА
Полный список арбитров УЕФА элит, первой и второй категорий – ЗДЕСЬ >>>
В то же время и Бойко, и Арановский остаются арбитрами ФИФА. Об этом гласит официальный сайт организации.
Скриншот с релиза на официальном сайте ФИФА
Известно, что Сергея Бойко нет не только в Украине, но и в Европе. 18-го марта он судил матч второй американской лиги (!) (USL Сhampionship) между командами "Мемфис 90" – "Питтсбург Риверхаундс".
Скриншот с официального сайте USL Сhampionship
В Комитете арбитров УАФ Сергей Бойко, несмотря на физическое отсутствие в Украине, остается арбитром УПЛ.
Скриншот - с официального сайта УАФ
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