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Мудрик в матче с Англией сделал больше потерь мяча, чем у всех футболистов соперника вместе взятых

Премьер-лига
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Не лучший матч Мудрика, не лучший матч сборной Украины

Мудрик в матче с Англией сделал больше потерь мяча, чем у всех футболистов соперника вместе взятых

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч отбора Евро-2024 сборной Украины против Англии (0:2) для вингерп сборной Украины Михаила Мудрика оказался не самым лучшим в карьере.

Игрок "Челси" отметился отрицательным достижением.

Согласно данным аналитического портала WhoScored, у Михаила Мудрика больше потерь мяча в матче с Англией — 5, больше чем у всех футболистов соперника вместе взятых — всего 3.

Напомним, в этом поединке Мудрик отыграл на поле 61 минуту и был заменен на Виктора Цыганкова.

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В статье: Украина Англия Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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