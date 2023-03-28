Мудрик в матче с Англией сделал больше потерь мяча, чем у всех футболистов соперника вместе взятых

Матч отбора Евро-2024 сборной Украины против Англии (0:2) для вингерп сборной Украины Михаила Мудрика оказался не самым лучшим в карьере.

Игрок "Челси" отметился отрицательным достижением.

Согласно данным аналитического портала WhoScored, у Михаила Мудрика больше потерь мяча в матче с Англией — 5, больше чем у всех футболистов соперника вместе взятых — всего 3.

Напомним, в этом поединке Мудрик отыграл на поле 61 минуту и был заменен на Виктора Цыганкова.