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Мудрик в матче с Англией сделал больше потерь мяча, чем у всех футболистов соперника вместе взятых
Не лучший матч Мудрика, не лучший матч сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч отбора Евро-2024
Игрок "Челси" отметился отрицательным достижением.
Согласно данным аналитического портала WhoScored, у Михаила Мудрика больше потерь мяча в матче с Англией — 5, больше чем у всех футболистов соперника вместе взятых — всего 3.
Напомним, в этом поединке Мудрик отыграл на поле 61 минуту и был заменен на Виктора Цыганкова.
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