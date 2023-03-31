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Металлист 1925 подписал 19-летнего таланта из Руха
Вадим Сологуб - игрок харьковского клуба
metalist1925.com
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Срок соглашения сторон - до конца 2026 года.
Основная позиция игрока – фланговый полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 88-м номером.
Вадим Сологуб родился в Винницкой области, футболом начал заниматься в местном "Будивельнике". В чемпионатах ДЮФЛУ играл за винницкую "Премьер-Ниву" и львовские "УФК-Карпаты".
На профессиональном уровне играл за юношескую команду "Руха" и перволиговский "Горняк-Спорт".
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