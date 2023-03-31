Металлист 1925 подписал 19-летнего таланта из Руха

" Металлист 1925 " заключил контракт с 19-летним украинским полузащитником Вадимом Сологубом, который в первой части сезона выступал за львовский "Рух".

Срок соглашения сторон - до конца 2026 года.

Основная позиция игрока – фланговый полузащитник. В "Металлисте 1925" будет выступать под 88-м номером.

Вадим Сологуб родился в Винницкой области, футболом начал заниматься в местном "Будивельнике". В чемпионатах ДЮФЛУ играл за винницкую "Премьер-Ниву" и львовские "УФК-Карпаты".

На профессиональном уровне играл за юношескую команду "Руха" и перволиговский "Горняк-Спорт".