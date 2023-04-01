Верес - Кривбасс 1:2. Подопечные Вернидуба в меньшинстве вырывают победу

Чемпионат Украины возобновляется после паузы на матчи сборных. На стадионе "Авангард" двенадцатая команда принимала седьмую. Для хозяев сейчас каждый зачетный пункт на вес золота, если учитывать их турнирное положение. Ровенчане еще не имеют ни одной победы дома и это самый плохой результат в лиге. Кривбасс" приезжал в "Верес" с серией из трех подряд матчей без поражений в гостях.

Юрий Вирт по сравнению с матчем против "Днепра-1" сделал две замены: вместо Балана вышел Владислав Шарай, а Лебеденко сменил Клец. Что касается гостей, то потери Юрия Вернидуба были существенными. Дисквалифицированного Татаркова сменил универсал Задерака, Сарнавского сменил Клищук, а вместо Капича вышел Банада. Отметим, что Рифет Капич - лучший игрок криворожского "Кривбасса" в марте. По итогам голосования боснийский хавбек получил 66% поддержки болельщиков. Поэтому эта потеря не могла не отразиться на игре команды.

Хозяева с первых минут были нацелены на ворота. Подопечные Вирта после потери мяча высоко прессинговали соперника и это приносило свои плоды. После навеса Станислава Шарая по своим воротам пробил Бескоровайный, но к счастью для защитника "Кривбасса" Клищук парировал этот удар. Стоит отметить качественную игру хавбеков "Вересf". Коллектив из Ровно в атаке пытался играть за счет сдвоенных флангов, и это было эффективно.

Была возможность отличиться у Владислава Шарая, но он после прострела Кучерова пробил прямо в руки голкиперу. У подопечных Вернидуба были существенные проблемы с конструктивом в заключительной трети поля. Все же отсутствие Капича не могло не сказаться на солидности "Кривбасса" в центре поля. Однако, свою фирменную контратаку гости до перерыва все же провели. После прострела Устименко должен был забивать Хомченовский, но он с нескольких метров пробил мимо ворот.

Очень хорошее впечатление своей игрой произвели подопечные Вирта в первом тайме, но отличиться не смогли. Не хватило завершающего точного удара. Еще до перерыва пришлось хозяевам проводить вынужденную замену. Вместо травмированного Кучерова вышел Лебеденко. Это существенная потеря, ведь Валерий ключевой игрок для команды, особенно это касается прессинга.

Очень неожиданно в начале второго тайма гости открыли счет. Задерака на скорости ворвался в штрафную и прострелил на Приходько, а Клим расстрелял ворота – 0:1. В этом эпизоде как раз сказалось отсутствие Кучерова в центре поля. Для 21-летнего хавбека это дебютный гол в УПЛ.

Гол Приходько не повлиял на характер игры. Хозяева продолжали доминировать, а подопечные Вернидуба играли по счету. На 60-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую за отмашку получил Устименко. Отметим, что нападающий "Кривбасса" получил две желтых за две минуты.

В большинстве подопечные Вирта пытались сравнять счет, но хладнокровия в заключительной трети поля им не хватало. Следует также отметить организованную игру в защите криворожцев. Однако, на 82-й минуте футболисты "Вереса" достигли своего. Мяч попал в руку Задераки и после просмотра VAR арбитр назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Близниченко – 1:1.

Не успели хозяева порадоваться, как пропустили снова. После передачи Задераки расстрелял ворота Понедельник – 1:2. В итоге, победа "Кривбасса" на характере. Останется ли Юрий Вирт дальше работать с "Вересом"?

VBET лига. 19-й тур

1 апреля, Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - "Кривбасс" 1:2

Голы: Близниченко (82, пен) - Приходько (51), Понедельник (84)

Удаление: Устименко (60)

"Верес": Когут - Пасич, Курко, Вовченко, Гагун, Клец, Кучеров (Лебеденко, 43), Дахновский (Близниченко, 67), С.Шарай (Шестаков, 77), В.Шарай, Гайдучик

"Кривбасс": Клищук - Якимец, Бескоровайный, Дибанго, Рябов, Банада, Приходько (Лунев, 76), Хомченовский, Микитишин (Понедельник, 70), Задерака (Стецьков, 90+2), Устименко