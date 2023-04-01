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Вернидуб набрал ход. Верес – Кривбасс 1:2. Обзор матча, видео голов

Премьер-лига
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Верес - Кривбасс ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Вернидуб набрал ход. Верес – Кривбасс 1:2. Обзор матча, видео голов

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Начало сезона было очень сложным для "Кривбасса". Команда шла в зоне вылета, с трудом создавала моменты и почти не забивала голов. Но что происходит сейчас? Сейчас "Кривбасс" даже в меньшинстве выгрызает победы в гостях, идет на шестом месте и еще имеет шансы побороться за еврокубки. Чудеса.

"Верес", в свою очередь, упал очень низко. Зона вылета и угроза не прийти в себя до конца сезона. Смотрите, как развивались события в сегодняшнем матче (удаление, гол "Кривбасса" в меньшинстве), в видеообзоре.

VBET лига. 19-й тур
1 апреля, Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - "Кривбасс" 1:2

Голы: Близниченко (82, пен) - Приходько (51), Понедельник (84)

Удаление: Устименко (60)

Голы Близниченко и Понедельника

Гол Приходько

Удаление Устименко

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно)
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