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Вернидуб набрал ход. Верес – Кривбасс 1:2. Обзор матча, видео голов
Верес - Кривбасс ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Начало сезона было очень сложным для "Кривбасса". Команда шла в зоне вылета, с трудом создавала моменты и почти не забивала голов. Но что происходит сейчас? Сейчас "Кривбасс" даже в меньшинстве выгрызает победы в гостях, идет на шестом месте и еще имеет шансы побороться за еврокубки. Чудеса.
"Верес", в свою очередь, упал очень низко. Зона вылета и угроза не прийти в себя до конца сезона. Смотрите, как развивались события в сегодняшнем матче (удаление, гол "Кривбасса" в меньшинстве), в видеообзоре.
VBET лига. 19-й тур
1 апреля, Ровно, стадион "Авангард"
"Верес" - "Кривбасс" 1:2
Голы: Близниченко (82, пен) - Приходько (51), Понедельник (84)
Удаление: Устименко (60)
Голы Близниченко и Понедельника
Гол Приходько
Удаление Устименко
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