Вернидуб набрал ход. Верес – Кривбасс 1:2. Обзор матча, видео голов

Начало сезона было очень сложным для "Кривбасса". Команда шла в зоне вылета, с трудом создавала моменты и почти не забивала голов. Но что происходит сейчас? Сейчас "Кривбасс" даже в меньшинстве выгрызает победы в гостях, идет на шестом месте и еще имеет шансы побороться за еврокубки. Чудеса.

"Верес", в свою очередь, упал очень низко. Зона вылета и угроза не прийти в себя до конца сезона. Смотрите, как развивались события в сегодняшнем матче (удаление, гол "Кривбасса" в меньшинстве), в видеообзоре.

VBET лига. 19-й тур

1 апреля, Ровно, стадион "Авангард"

"Верес" - "Кривбасс" 1:2

Голы: Близниченко (82, пен) - Приходько (51), Понедельник (84)

Удаление: Устименко (60)

Голы Близниченко и Понедельника

Гол Приходько

Удаление Устименко