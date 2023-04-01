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Черноморец - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Черноморец" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, второе апреля 2023

Черноморец - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Вероятно, встреча "Черноморца" и "Шахтера" станет наиболее интересным матчем 19-го тура УПЛ. Одесситы очень радуют после возобновления сезона, добыв семь балов из девяти возможных. Команда Григорчука понемногу отрывается от зоны вылета, однако основная борьба их ждет впереди.

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"Шахтер" же весной, если не считать еврокубки, выглядит на голову сильнее всех остальных украинских клубов. Коллектив Йовичевича был на ходу до международной паузы, однако частенько буксует после оной. Вполне возможно, что на это и сделает ставку Роман Григорчук.

Смотрите матч 19-го тура УПЛ в воскресенье, второго апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

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Трансляція матчу Чорноморець - Шахтар
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Черноморец" - "Шахтер" на UA-Футбол>>

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В статье: Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса)
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