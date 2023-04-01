Черноморец - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Вероятно, встреча "Черноморца" и "Шахтера" станет наиболее интересным матчем 19-го тура УПЛ. Одесситы очень радуют после возобновления сезона, добыв семь балов из девяти возможных. Команда Григорчука понемногу отрывается от зоны вылета, однако основная борьба их ждет впереди.

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"Шахтер" же весной, если не считать еврокубки, выглядит на голову сильнее всех остальных украинских клубов. Коллектив Йовичевича был на ходу до международной паузы, однако частенько буксует после оной. Вполне возможно, что на это и сделает ставку Роман Григорчук.

Смотрите матч 19-го тура УПЛ в воскресенье, второго апреля. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Чорноморець - Шахтар Смотреть трансляцию