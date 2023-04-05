Легионер Днепра-1 окончательно покинул клуб

Бразильский легионер "Днепра-1" Билл покинул клуб. 23-летний вингер продолжит карьеру на родине. Он перебрался в клуб "Сампайо Корреа", сообщает пресс-служба команды.

Билл ушел из днепровского клуба в статусе свободного агента. Длительность контракта с новым клубом не разглашается.

Напомним, Билл стал игроком "Днепра-1" зимой 2021 года. После начала полномасштабного вторжения Билл выступал на правах аренды за бразильские "Спорт Ресифи" и "Интернасьонал", а также латвийский РФШ.