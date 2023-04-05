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Легионер Днепра-1 окончательно покинул клуб
Бразилец вернулся на родину
Фото: sampaiocorreafc.com
Бразильский легионер "Днепра-1" Билл покинул клуб. 23-летний вингер продолжит карьеру на родине. Он перебрался в клуб "Сампайо Корреа", сообщает пресс-служба команды.
Билл ушел из днепровского клуба в статусе свободного агента. Длительность контракта с новым клубом не разглашается.
Напомним, Билл стал игроком "Днепра-1" зимой 2021 года. После начала полномасштабного вторжения Билл выступал на правах аренды за бразильские "Спорт Ресифи" и "Интернасьонал", а также латвийский РФШ.
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