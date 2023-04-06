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Корниенко вернулся в общую группу Шахтера. Он пропустил почти семь месяцев

Премьер-лига
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Виктор снова в обойме

Корниенко вернулся в общую группу Шахтера. Он пропустил почти семь месяцев

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" завершает подготовку к матчу 20-го тура УПЛ с "Металлистом".

Главная новость из стана "горняков" - полное восстановление защитника Виктора Корниенко. Он уже работает наравне с партнерами в общей группе.

В последний раз на поле в матче УПЛ он выходил 28 августа прошлого года, после чего пропустил почти 7 месяцев из-за травмы крестообразной связки.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Металлист" состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 14:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Корниенко
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