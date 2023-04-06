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Корниенко вернулся в общую группу Шахтера. Он пропустил почти семь месяцев
Виктор снова в обойме
shakhtar.com
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Главная новость из стана "горняков" - полное восстановление защитника Виктора Корниенко. Он уже работает наравне с партнерами в общей группе.
В последний раз на поле в матче УПЛ он выходил 28 августа прошлого года, после чего пропустил почти 7 месяцев из-за травмы крестообразной связки.
Напомним, что матч "Шахтер" – "Металлист" состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 14:00.
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Источник:Twitter Шахтера
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