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Форвард Черноморца забил четвертый гол в последних пяти матчах. Зимой его отпустила Заря

Премьер-лига
(1 голосов)

Положил на газон всю защиту Александрии

Форвард Черноморца забил четвертый гол в последних пяти матчах. Зимой его отпустила Заря

Новина українською

В рамках 20-го тура УПЛ "Александрия" играет с "Черноморцем". Счет открыли гости на 36-й минуте. Очередной мяч за моряков забил 22-летний Даниил Алефиренко.

Примечательно, что форвард записал на свой счет уже четвертый гол в составе "Черноморца". С начала второго круга он поразил ворота "Вереса", "Металлиста 1925" и "Ингульца".

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Напомним, что Алефиренко этой зимой перешел на правах аренды в "Черноморец" из луганской "Зари", воспитанником которой он является. В первом круге он забил 1 гол в пяти матчах за луганчан.

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В статье: Черноморец (Одесса) лучшие голы Данил Алефиренко
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