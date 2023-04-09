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Гуцуляк забил уже 4 гола Львову в текущем сезоне - ВИДЕО
Любимый соперник для Алексея
фото - Олександр Приходько
Для вингера "Днепра-1" Алексея Гуцуляка сезон 2022/23 уже стал самым результативным в карьере. После первого тайма игры со "Львовом" на его счету уже 6 забитых голов. В этом матче Гуцуляк отличился дублем.
Примечательно, что в первом круге в матче против того же "Львова" Алексей также записал на свой счет два гола. Примечательно, что сам Гуцуляк является воспитанник "Карпат". Можно предположить, что на матчи именно против этого соперника он выходит с особым настроем.
Интересно, что еще один гол Гуцуляк забил другой львовской команде – "Руху". Шестой гол он провел в ворота Миная.
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