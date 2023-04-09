Кучер: Доволен игрой где-то на 75 процентов, потому что были досадные ошибки в защите

Наставник "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал разгромную победу его команды над "Львовом" в матче УПЛ:

- Как оцените сегодняшнее качество футбола и результат, полученный вашей командой?

– Результат удовлетворительный для нас, есть победа, три очка. Доволен игрой где-то на 75 процентов, потому что были досадные ошибки в защите. Надо их убирать. Мы имели возможность в начале второго тайма полностью закрыть игру, но допустили, что соперник до минимума сократил отставание. Но в конце концов забили еще три мяча, восстановили "статус кво". Одержали, я считаю, заслуженную победу.

– Как прокомментируете игру Валентина Рубчинского? Довольны ли качеством этого футболиста?

– Это молодой парень. То время, которое ему отведено на поле, хорошо использует, старается себя проявить. Может, он где-то не полностью готов физически, но выдает большой объем работы как в обороне, так и в атаке. Нужно расти, прибавлять, и в будущем он может вырасти у хорошего футболиста, – сказал коуч.