Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучер: Доволен игрой где-то на 75 процентов, потому что были досадные ошибки в защите
Тренер понимает, что сегодняшний результат - более чем положительный
Фото: Олександр Приходько
Наставник "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал разгромную победу его команды над "Львовом" в матче УПЛ:
- Как оцените сегодняшнее качество футбола и результат, полученный вашей командой?
– Результат удовлетворительный для нас, есть победа, три очка. Доволен игрой где-то на 75 процентов, потому что были досадные ошибки в защите. Надо их убирать. Мы имели возможность в начале второго тайма полностью закрыть игру, но допустили, что соперник до минимума сократил отставание. Но в конце концов забили еще три мяча, восстановили "статус кво". Одержали, я считаю, заслуженную победу.
– Как прокомментируете игру Валентина Рубчинского? Довольны ли качеством этого футболиста?
– Это молодой парень. То время, которое ему отведено на поле, хорошо использует, старается себя проявить. Может, он где-то не полностью готов физически, но выдает большой объем работы как в обороне, так и в атаке. Нужно расти, прибавлять, и в будущем он может вырасти у хорошего футболиста, – сказал коуч.
Популярное сейчас
- Сказка о потерянном счастье. Александрия - Черноморец 1:1
- Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Динамо подбирается к Заре, поражения Миколенко и Мудрика. Главные новости за 8 апреля
- Петряк: Я не фанат Зеленского, я просто очень сильно против Порошенко, Тимошенко
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО