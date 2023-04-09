  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кучер: Доволен игрой где-то на 75 процентов, потому что были досадные ошибки в защите
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кучер: Доволен игрой где-то на 75 процентов, потому что были досадные ошибки в защите

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Тренер понимает, что сегодняшний результат - более чем положительный

Кучер: Доволен игрой где-то на 75 процентов, потому что были досадные ошибки в защите

Фото: Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал разгромную победу его команды над "Львовом" в матче УПЛ:

- Как оцените сегодняшнее качество футбола и результат, полученный вашей командой?

– Результат удовлетворительный для нас, есть победа, три очка. Доволен игрой где-то на 75 процентов, потому что были досадные ошибки в защите. Надо их убирать. Мы имели возможность в начале второго тайма полностью закрыть игру, но допустили, что соперник до минимума сократил отставание. Но в конце концов забили еще три мяча, восстановили "статус кво". Одержали, я считаю, заслуженную победу.

– Как прокомментируете игру Валентина Рубчинского? Довольны ли качеством этого футболиста?

– Это молодой парень. То время, которое ему отведено на поле, хорошо использует, старается себя проявить. Может, он где-то не полностью готов физически, но выдает большой объем работы как в обороне, так и в атаке. Нужно расти, прибавлять, и в будущем он может вырасти у хорошего футболиста, – сказал коуч.

По теме
yellow-arrow
Ротань: Мне очень не нравится такая психология, когда мы сели после качественных первых 25 минут
yellow-arrow
Суркис: Если у Яремчука будет желание - я бы с радостью принял его в Динамо
yellow-arrow
Бондаренко: Понимаем, что Шахтер - это такой раздражитель для всех команд
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Кучер ФК Львов СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде