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Пливи, рибо, пливи. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Львов

Премьер-лига
(2 голосов)

Яркая победа днепрян

Пливи, рибо, пливи. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Львов

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" выиграл первый тайм у "Львова" 3:0. Казалось, что после перерыва избиение андердога продолжится. Однако "сине-золотые" во второй половине отыграли два гола. Впрочем, на большее их и не хватило, и матч все равно завершился разгромом 5:2. Из интересного – ворота номинальных хозяев защищал Рыбак, а гостей – Рыбка. Что еще интересного увидел в этой игре через свой объектив наш фотокор Александр Приходько, смотрите в его репортаже.

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В статье: ФК Львов фото СК Днепр-1
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