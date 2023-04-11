  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер готовится к Львову: два вратаря и пять полевых работают по индивидуальной программе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер готовится к Львову: два вратаря и пять полевых работают по индивидуальной программе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Горняки начали подготовку к двум матчам со Львовом

Шахтер готовится к Львову: два вратаря и пять полевых работают по индивидуальной программе

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" начал подготовку к поединкам чемпионата Украины со "Львовом" – перенесенной игре 6-го тура и календарной встрече 21-го тура, которые состоятся 12 и 16 апреля соответственно.

В понедельник, 10 апреля, подопечные Игоря Йовичевича отработали тренировки в фитнес-центре и на поле.

Отмечается, что по индивидуальной программе занимались Ярослав Ракицкий, Богдан Михайличенко, Александр Зубков, Марьян Швед, Эдуард Козик, Алексей Шевченко и Дмитрий Ризник.

Напомним, что перенесенный матч 6-го тура УПЛ "Львов" – "Шахтер" состоится в эту среду, 12 апреля, на "Арене Львов". Начало в 14.00.

По теме
yellow-arrow
ТаТоТаке: Драки между игроками на тренировке Вереса не было. Был рядовой пихач
yellow-arrow
Буяльский претендует на попадание в команду сезона в FIFA 23
yellow-arrow
УАФ назначила арбитра на перенесенный матч 6-го тура Львов - Шахтер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий ФК Львов Алексей Шевченко Шахтер (Донецк) Марьян Швед Богдан Михайличенко Александр Зубков Эдуард Козик Дмитрий Ризник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Шахтар

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде