Шахтер готовится к Львову: два вратаря и пять полевых работают по индивидуальной программе

" Шахтер " начал подготовку к поединкам чемпионата Украины со "Львовом" – перенесенной игре 6-го тура и календарной встрече 21-го тура, которые состоятся 12 и 16 апреля соответственно.

В понедельник, 10 апреля, подопечные Игоря Йовичевича отработали тренировки в фитнес-центре и на поле.

Отмечается, что по индивидуальной программе занимались Ярослав Ракицкий, Богдан Михайличенко, Александр Зубков, Марьян Швед, Эдуард Козик, Алексей Шевченко и Дмитрий Ризник.

Напомним, что перенесенный матч 6-го тура УПЛ "Львов" – "Шахтер" состоится в эту среду, 12 апреля, на "Арене Львов". Начало в 14.00.