Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер готовится к Львову: два вратаря и пять полевых работают по индивидуальной программе
Горняки начали подготовку к двум матчам со Львовом
shakhtar.com
"
В понедельник, 10 апреля, подопечные Игоря Йовичевича отработали тренировки в фитнес-центре и на поле.
Отмечается, что по индивидуальной программе занимались Ярослав Ракицкий, Богдан Михайличенко, Александр Зубков, Марьян Швед, Эдуард Козик, Алексей Шевченко и Дмитрий Ризник.
Напомним, что перенесенный матч 6-го тура УПЛ "Львов" – "Шахтер" состоится в эту среду, 12 апреля, на "Арене Львов". Начало в 14.00.
Популярное сейчас
- В чемпионате Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой и привез курьезный мяч – Видео
- Каррагер - об ошибке Зинченко: На кону чемпионский титул, а он как будто на тренировке
- Суркис - об игроках Динамо: Ребята защищают нашу землю, а они проигрывают Ингульцу
- Днепр-1 не отпускает Шахтер, Довбик отрывается в гонке бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО