ТаТоТаке: Драки между игроками на тренировке Вереса не было. Был рядовой пихач

Журналисты Роберто Моралес и Михаил Спиваковский в новом выпуске ТаТоТаке заявили о том, что информация о драке между Виталием Дахновским и Геннадием Пасичем на тренировке "Вереса" не соответствует действительности.

"По нашей информации, драки не было. Именно драки между этими футболистами действительно не было. А что какие-то моменты могут возникать, то, действительно, почему футболисты не могут среагировать на какой-то стык? Тем более будут нервные реакции в команде, которая сейчас проваливается", — сказал Моралес