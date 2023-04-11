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ТаТоТаке: Драки между игроками на тренировке Вереса не было. Был рядовой пихач
Даже можно сказать, пихаленок
nkveres.com
Журналисты Роберто Моралес и Михаил Спиваковский в новом выпуске ТаТоТаке заявили о том, что информация о драке между Виталием Дахновским и Геннадием Пасичем на тренировке "Вереса" не соответствует действительности.
"По нашей информации, драки не было. Именно драки между этими футболистами действительно не было. А что какие-то моменты могут возникать, то, действительно, почему футболисты не могут среагировать на какой-то стык? Тем более будут нервные реакции в команде, которая сейчас проваливается", — сказал Моралес
"Я тоже узнавал в "Вересе". Мне сказали, что там был просто абсолютно рядовой тренировочный пихач, такой качественный пихаленок без рукоприкладства", – отметил Спиваковский.
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