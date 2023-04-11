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Если будут серьезные предложения. Динамо летом готово продать двух лидеров

Премьер-лига
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Насильно в клубе их держать не будут

Если будут серьезные предложения. Динамо летом готово продать двух лидеров

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" может летом продать двух своих лидеров, если на них будут хорошие предложения. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Продаст ли кого-то "Динамо" летом? Будут пытаться продать, если получат предложения по Шапаренко. Серьезные предложения. Если таковые будут, то никто его держать не будет. Дай Бог ему восстановиться, набрать форму и вернуться в команду. Насколько я знаю, есть договоренность, что в случае серьезного предложения силой держать Шапаренко в "Динамо" не будут и отпустят.

Еще кого-нибудь? Думаю, если будут предложения по Бущану, то "Динамо" не будет противиться трансферу. Что касается других, то даже не могу представить, на кого еще может быть спрос за границей", - отметил Цыганык в эфире своей авторской программы "Цыганык LIVE".

К слову, в настоящее время Шапаренко и Бущан восстанавливаются от тяжелых травм.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев) Игорь Цыганык Николай Шапаренко
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Источник:
FootballHub

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