Если будут серьезные предложения. Динамо летом готово продать двух лидеров

"Динамо" может летом продать двух своих лидеров, если на них будут хорошие предложения. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык.

"Продаст ли кого-то "Динамо" летом? Будут пытаться продать, если получат предложения по Шапаренко. Серьезные предложения. Если таковые будут, то никто его держать не будет. Дай Бог ему восстановиться, набрать форму и вернуться в команду. Насколько я знаю, есть договоренность, что в случае серьезного предложения силой держать Шапаренко в "Динамо" не будут и отпустят.

Еще кого-нибудь? Думаю, если будут предложения по Бущану, то "Динамо" не будет противиться трансферу. Что касается других, то даже не могу представить, на кого еще может быть спрос за границей", - отметил Цыганык в эфире своей авторской программы "Цыганык LIVE".