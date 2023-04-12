Довбик настроен покинуть Днепр-1, несмотря на перспективы ЛЧ – Источник

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик хочет покинуть команду уже летом. Об этом сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык.

"Довбик настроен уйти после завершения сезона. Но при это он очень настроен стать чемпионом Украины, это его основная мечта на данный момент.

Однако он ожидает предложения от зарубежного клуба и ожидает, что "Днепр-1" примет предложение. С другой стороны, если "Днепр-1" выйдет в группу Лиги чемпионов... ЛЧ – это, конечно, мечта любого игрока. Но Артем настроен уйти", – сказал Цыганык в эфире своей авторской программы "Цыганык LIVE".