Довбик обошел легенду Шахтера в рейтинге бомбардиров УПЛ

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и "Львовом" победу праздновал фаворит со счетом 5:2. Дублем отметил, в частности, форвард Артем Довбик.

Таким образом, он еще больше оторвался в рейтинге бомбардиров чемпионата текущего сезона - сейчас у него 17 результативных ударов, тогда как у Виталия Буяльского остается 11.

А еще улучшил свои позиции в общем табеле за все сезоны. Теперь на счету Артема 42 гола. Он делит 58-61 место с Русланом Фоминым, Сергеем Поповым и Факундо Феррейрой. Благодаря сегодняшним мячам Довбик обошел Виталию Пушкуцу, Желько Любеновича, а также звездного экс-горняка Жадсона, у которых по 41 забитому мячу.

Отметим, что Довбик сыграл 82 матча в рамках УПЛ, то есть он в среднем забивал один гол в двух поединках. Интересно, что следующий забитый мяч позволит Артему догнать… Виталия Буяльского, который на сегодня провел 176 матчей за "Динамо" и "Говерлу" и отличился 43 раза.