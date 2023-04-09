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Довбик обошел легенду Шахтера в рейтинге бомбардиров УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Дотянет ли Артем до полусотни до конца сезона?

Довбик обошел легенду Шахтера в рейтинге бомбардиров УПЛ

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги между "Днепром-1" и "Львовом" победу праздновал фаворит со счетом 5:2. Дублем отметил, в частности, форвард Артем Довбик.

Таким образом, он еще больше оторвался в рейтинге бомбардиров чемпионата текущего сезона - сейчас у него 17 результативных ударов, тогда как у Виталия Буяльского остается 11.

А еще улучшил свои позиции в общем табеле за все сезоны. Теперь на счету Артема 42 гола. Он делит 58-61 место с Русланом Фоминым, Сергеем Поповым и Факундо Феррейрой. Благодаря сегодняшним мячам Довбик обошел Виталию Пушкуцу, Желько Любеновича, а также звездного экс-горняка Жадсона, у которых по 41 забитому мячу.

Отметим, что Довбик сыграл 82 матча в рамках УПЛ, то есть он в среднем забивал один гол в двух поединках. Интересно, что следующий забитый мяч позволит Артему догнать… Виталия Буяльского, который на сегодня провел 176 матчей за "Динамо" и "Говерлу" и отличился 43 раза.

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В статье: Жадсон Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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студент (Харьков)
09.04.2023 в 18:23
Цель у Довбика одна - догнать и обойти Шацкого. Не может узбек быть лучшим бомбардиром в Украине. Не может! Я уверен это задача под силу королю украинского футбола!
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