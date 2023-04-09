УПЛ. Днепр-1 - Львов 5:2. С прежней легкостью, но и с расслабленностью

В первом круге "Днепр-1" матчи против таких соперников выигрывал с легкостью. Накануне этой игры полной уверенности в том, что фаворит не испытает проблем, не было. Днепряне выиграли два последних своих матча в УПЛ, но не показали доминантного футбола. У "Львова" нужно было брать три очка, и желательно – порцию психологической уверенности, которая возможна только при качественной игре. Ведь уже через неделю "Днепр-1" сыграет против "Зари" – и это будет одно из определяющих противостояний первого круга.

"Заря", кстати, накануне проиграла, так что у "Днепра-1" появилась возможность оторваться от прямого конкурента. "Шахтер" выиграл, поэтому максимум, на который претендовали днепряне относительно "горняков" – сохранение отставания в один балл. Свою задачу подопечные Кучера начали выполнять очень вдохновенно – со шквала атак уже на первых минутах. И главное – атак эффективных.

После подачи с фланга и отскока от Игоря мяч оказался у Гуцуляка, который удачно пробил в дальний угол. Быстрый гол – то, что нужно по такой игре. "Днепр-1" продолжал нагнетать, создав еще один шанс имени Гуцуляка, а затем едва не забив усилиями Бланко. "Львов" стал огрызаться только с середины первого тайма. Перспективный выход Свржняка не завершился ударом, но зону на правом фланге защиты "Днепра-1" львовяне "прорезали".

Однако главный сюжет матча развивался у ворот Рыбки. Там Бланко чуть не дотянулся до мяча после передачи из глубины, затем Довбик затянул с ударом после вхождения в штрафную. "Днепр-1" нацеливался не просто на эффективность атак, но и на эффектность. Именно такова была комбинация с участием Каплиенко и Довбика. Первый в одно касание перевел мяч на форварда после подачи с глубины поля, второй бил "на технику", но попал в перекладину. Второй гол назревал.

Окончательно созрел на 41-й минуте, когда фланговый проход и прострел Пасича увенчал классическим голом центрального нападающего Артем Довбик. И уже на волне этого подъема "Днепр-1" добавил третий мяч, снова эффективно использовав фланг. В этот раз передача от Рубчинского и второй результативный удар Гуцуляка. Игра была сделана еще до перерыва.

Дальше оставались только локальные интриги. Например, забьет ли Бланко, который наработал на забитый мяч еще до перерыва. Момент был в начале второго тайма, однако вратарь спас "Львов". Он же позже в супер-стиле отразил удар и Сарапия. Но против выстрела Рубчинского Рыбка уже был бессилен, однако помогла перекладина. Она взяла на себя удар полузащитника "Днепра" после филигранно разыгранной комбинации.

"Днепр-1" увлекся атакой, пропустив ответный контрвыпад. Не критично, но статистику Рыбака гол Богунова подпортил. Этот эпизод не изменил сути матча: "Днепр-1" атаковал дальше, пытаясь полностью вернуться к ритму первого круга. Пихаленок дальним ударом был близок к своей минуте славы, но немного не рассчитал с точностью.

Примечательно, что даже когда до конца матча оставались считанные минуты, а преимущество "Днепра-1" достигало двух мячей, подопечные Кучера спешили вбрасывать ауты. Хотели забить еще, но вместо этого пропустили от Мишенко и обеспечили себе нервное окончание матча. Проблемы на ровном месте, которые мог решить Довбик, однако своим ударом не попал в угол. В отличие от Сарапия, удачно сыгравшего на стандарте и забившего с близкого расстояния. Это уже было точно все. Второй гол Довбика после выхода тет-а-тет важен только для личной статистики бомбардира.

"Днепр-1" взял три очка, оставив немного вопросов к игре в защите. Против "Зари" нужно будет действовать более осмотрительно.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 20-й тур. 09.04.2023

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Дмитрий Панчишин

СК "Днепр-1" - ФК "Львов" 5:2

Голы: Алексей Гуцуляк 7, Артем Довбик 41, Алексей Гуцуляк 44, Эдуард Сарапий 83, Артем Довбик 90+3 - Ярослав Богунов 63, Богдан Мишенко 81

СК "Днепр-1": Владислав Рыбак, Эдуард Сарапий, Артем Довбик, Александр Пихалёнок (Вячеслав Танковский 84), Алексей Гуцуляк, Руслан Бабенко, Валентин Рубчинский (Игорь Когут 69), Доминго Бланко (Владимир Танчик 85), Александр Каплиенко (Рональд Матаррита 55), Александр Сваток, Евгений Пасич (Хайнер 55)

ФК "Львов": Александр Рыбка, Ивиян Свржняк (Ярослав Богунов 61), Владислав Бугай (Богдан Мишенко 61), Леонардо Антонио (Ахмед Алибеков 11), Денис Кузык, Александр Беляев, Артем Мильченко, Максим Сасовский (Роман Никитюк 72), Максим Грисьо (Адеринсола Эсеола 61), Алексей Дитятьев, Игор Габриэль

Предупреждения: Руслан Бабенко 90+1 - Денис Кузык 49, Богдан Мишенко 70, Роман Никитюк 81, Адеринсола Эсеола 90+1