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Львов в нынешнем сезоне УПЛ заиграл 36 игроков, среди них - 4 вратаря
Ротация у Львова просто неприличная
instagram.com/lviv.fc
В перенесенном матче 6-го тура УПЛ с "Шахтером" в составе "
Он стал 36-м футболистом, сыгравшим за львовян в нынешнем чемпионате Украины. По этому показателю "Львов" - команда №1 в текущем сезоне УПЛ.
Интересно, что четыре вратаря в этом сезоне УПЛ играли только в двух клубах УПЛ. Первым был "Ингулец", вторым стал "Львов".
Клубы УПЛ с наибольшим количеством футболистов, сыгравших в УПЛ сезона-2022/23
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