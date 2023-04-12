Львов в нынешнем сезоне УПЛ заиграл 36 игроков, среди них - 4 вратаря

В перенесенном матче 6-го тура УПЛ с "Шахтером" в составе " Львова " дебютировал четвертый в текущем сезоне вратарь - Валерий Юрчук.

Он стал 36-м футболистом, сыгравшим за львовян в нынешнем чемпионате Украины. По этому показателю "Львов" - команда №1 в текущем сезоне УПЛ.

Интересно, что четыре вратаря в этом сезоне УПЛ играли только в двух клубах УПЛ. Первым был "Ингулец", вторым стал "Львов".

Клубы УПЛ с наибольшим количеством футболистов, сыгравших в УПЛ сезона-2022/23