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Львов в нынешнем сезоне УПЛ заиграл 36 игроков, среди них - 4 вратаря

Премьер-лига
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Ротация у Львова просто неприличная

Львов в нынешнем сезоне УПЛ заиграл 36 игроков, среди них - 4 вратаря

instagram.com/lviv.fc

Новина українською

В перенесенном матче 6-го тура УПЛ с "Шахтером" в составе "Львова" дебютировал четвертый в текущем сезоне вратарь - Валерий Юрчук.

Он стал 36-м футболистом, сыгравшим за львовян в нынешнем чемпионате Украины. По этому показателю "Львов" - команда №1 в текущем сезоне УПЛ.

Интересно, что четыре вратаря в этом сезоне УПЛ играли только в двух клубах УПЛ. Первым был "Ингулец", вторым стал "Львов".

Клубы УПЛ с наибольшим количеством футболистов, сыгравших в УПЛ сезона-2022/23

Львов в нынешнем сезоне УПЛ заиграл 36 игроков, среди них - 4 вратаря - изображение 1
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В статье: ФК Львов Валерий Юрчук
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Источник:
УПЛ

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