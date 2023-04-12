Леоненко: Непонятно вообще, во что играет Шахтер

Экс-форвард "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, раскритиковал " Шахтер" за матч со "Львовом" (2:1) .

"Честно говоря, "Шахтер" играет только отрезками хорошо. На самом деле непонятно вообще, во что он играет. Кто-то ходит пешком, никуда не торопится, ну пляжный такой вариантик, в итоге голевые моменты они забить не могут. И в конце концов — "роды" за 20-30 секунд.

Это говорит о чем? Это говорит о том, что класса у команды нет. Бежит, хорошо выходит из обороны в атаку, и только добегают до штрафной - все, дальше мы не знаем, что делать. Еще и не умеем, мастерства нету. Потому что когда есть мастерство, ребята, просто забили – и уже решайте свои вопросы.

По игре "Шахтер" пока только отрезками показывает хорошее качество, а в основном, честно говоря, не особо радует, хоть и моменты есть. Не скажу, кстати, что их много. "Шахтер" реально не радует, друзья, – сказал Леоненко.