Шахтер и ЛДУ Кито находятся на продвинутой стадии переговоров по Кастильо

"Шахтер" и эквадорский ЛДУ Кито близки к заключению сделки по трансферу Дениля Кастильо.

Как сообщает Extra.ec, переговорный процесс между сторонами должен завершиться на следующей неделе. Ранее была информация, что эквадорцы хотят сохранить часть прав на полузащитника, чтобы заработать на перепродаже игрока в будущем. Речь шла о 15%.

Напомним, 19-летний Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.