Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер и ЛДУ Кито находятся на продвинутой стадии переговоров по Кастильо
Стороны рассчитывают договориться на следующей неделе
фото из свободных источников
"Шахтер" и эквадорский ЛДУ Кито близки к заключению сделки по трансферу Дениля Кастильо.
Как сообщает Extra.ec, переговорный процесс между сторонами должен завершиться на следующей неделе. Ранее была информация, что эквадорцы хотят сохранить часть прав на полузащитника, чтобы заработать на перепродаже игрока в будущем. Речь шла о 15%.
Напомним, 19-летний Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.
Популярное сейчас
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- Минай - Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Довбик обошел легенду Шахтера в рейтинге бомбардиров УПЛ
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО