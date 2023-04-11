Появились новые подробности потенциального трансфера Кастильо в Шахтер

Накануне появилась информация, что "Шахтер" заинтересован в приобретении 19-летнего опорного полузащитника Дениля Кастильо. О наличии переговоров подтвердил Эстебан Пас - один из руководителей "ЛДУ Кито", которому принадлежит юный игрок.

"Я не хочу вдаваться в подробности о переходе Дениля Кастильо, но предложение есть. Оно от донецкого "Шахтера". Мы продолжаем переговоры и надеемся достичь договоренности", - сказал Пас.

Журналист Рейнальдо Ромеро добавил, что клуб хочет включить в договор процент от последующей продажи эквадорского опорника, речь идет - о 15%.

Напомним, Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.