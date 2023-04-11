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Появились новые подробности потенциального трансфера Кастильо в Шахтер
19-летний эквадорец может оказаться в Украине
Фото: із відкритих джерел
Накануне появилась информация, что "Шахтер" заинтересован в приобретении 19-летнего опорного полузащитника Дениля Кастильо. О наличии переговоров подтвердил Эстебан Пас - один из руководителей "ЛДУ Кито", которому принадлежит юный игрок.
"Я не хочу вдаваться в подробности о переходе Дениля Кастильо, но предложение есть. Оно от донецкого "Шахтера". Мы продолжаем переговоры и надеемся достичь договоренности", - сказал Пас.
Журналист Рейнальдо Ромеро добавил, что клуб хочет включить в договор процент от последующей продажи эквадорского опорника, речь идет - о 15%.
Напомним, Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.
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