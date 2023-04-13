Беринчик: Я ходил на несколько матчей Зари, ездил на выезды

Украинский боксер, чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) рассказал о том, за какой клуб болеет.

– "Заря" Луганск или "Динамо" Киев?

– "Шахтер", "Ворскла", "Кривбасс" Кривой Рог, "Металлист".

– Ты точно болеешь за "Зарю"?

– Да.

– Знаешь сейчас состав, кто тренирует команду?

– Я на несколько матчей ходил, ездил на выезды.

– А Каменюка сейчас как играет?

– Он же тренер.

- Знаешь… Один мой друг записывал видео и ты сказал: "Бело-синий – самый сильный". На следующий бой вышел в футболке "Зари". Ты определишься?

– Смотри, чтобы я в оранжевом не вышел.