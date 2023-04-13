Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Беринчик: Я ходил на несколько матчей Зари, ездил на выезды
У боксера довольно большой болельщицкий круг
Фото: fightnews.info / Автор неизвестен
Украинский боксер, чемпион EBU и WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 КО) рассказал о том, за какой клуб болеет.
–
– "Шахтер", "Ворскла", "Кривбасс" Кривой Рог, "Металлист".
– Ты точно болеешь за "Зарю"?
– Да.
– Знаешь сейчас состав, кто тренирует команду?
– Я на несколько матчей ходил, ездил на выезды.
– А Каменюка сейчас как играет?
– Он же тренер.
- Знаешь… Один мой друг записывал видео и ты сказал: "Бело-синий – самый сильный". На следующий бой вышел в футболке "Зари". Ты определишься?
– Смотри, чтобы я в оранжевом не вышел.
Популярное сейчас
- Рух - Динамо: где и когда смотреть матч УПЛ
- Пострадал российский житель. ССО вместе с Силами обороны хаймарснули жирную цель
- ВСУ отбили более 45 атак россиян за среду, оккупанты пытались наступать возле Константиновки
- Шахтер увеличил преимущество над Днепром-1. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО