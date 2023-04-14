УПЛ. Минай - Кривбасс 1:0. Сломанные зубки очередного претендента

"Кривбасс" впервые в своей истории играл официальный матч на "Минай-Арене". Могло ли новое для криворожцев поле как-то повлиять на игру команды Юрия Вернидуба? "Минай" должен был полагаться на какие-то дополнительные точки опоры, ведь сейчас с "Кривбассом" находится на разных полюсах. Это уже не та ситуация, что в первом круге, когда обе команды были аутсайдерами. "Минай" сегодня там, где и был всегда в УПЛ, а "Кривбасс" резко спрогрессировал до бойца за еврокубки.

Потенциальные три очка могли на минимальное расстояние приблизить криворожцев к "Александрии". Но ведь Владимир Шаран пытается воспитывать в своих подопечных психологию "грозы авторитетов". То есть, чтобы команда не боялась играть против любого соперника. Сегодня "Минай" действительно не боялся: быстрый гол этому подтверждение.

Уже на четвертой минуте Гончар, игравший выше линии обороны, протащил мяч по центральной зоне, а затем вовремя отдал на свободного Вишневского. Тот разобрался с Клищуком как очень ловкий нападающий. "Кривбасс" занервничал. Допустил момент имени Булезы, когда лишь неточность соперника уберегла от гола. А потом вообще чуть не случился "привоз" в стиле того, который здесь допустила "Александрия": мяч отдали на находившегося под давлением голкипера, который был близок к ошибке.

"Кривбасс" успокоился ближе к середине первого тайма. Хотя и не создавал много моментов. Но в штрафную площадь соперника проникал довольно легко. В таких условиях стоял вопрос последнего штриха. Устименко его не выполнил, потому что пробил неудачно. Банада после подачи углового также пробил некачественно.

Это был отрезок, в течение которого "Кривбасс" пытался завладеть тотальной инициативой, чтобы постоянно давить на защиту соперника. Однако "Минай" не подвергся такому "предложению". Закарпатцы доиграли тайм если не с позиции силы, то, как минимум, на уровне с соперником. Если бы не травма Воробчака, вынесенного на носилках, первые 45 минут Владимир Шаран мог бы считать образцовым. С поправочкой на момент, когда уже перед перерывом Татарков "прорезал" фланг и выполнил прострел, перекушенный Бандурой. Тренер отругал Гечева за неумение применять тактический фол.

Тренд первого тайма продолжился и после перерыва. "Кривбасс" легко миновал центр поля и опорную зону "Миная", но застревал в штрафной площади. Устименко в одном из эпизодов сумел пробить, но очень слабо. Дибанго со своего эпизода выжал только угловой.

"Минай" выигрывал, но приближалось "время Ч". В последних домашних матчах, ведя в счете, закарпатцы теряли победу и с "Александрией" (1:1), и с "Ингульцом" (1:2). Об "Александрии", к слову, нужно сказать подробнее, ведь это претендент на еврокубки. А "Кривбасс" – конкурент в этой же борьбе. Вот и выходит, что о "Минай" сломали зубки чуть ли не все охотники за Лигой конференций. Ведь есть еще "Колос" и его поражение 0:1 во втором круге после ничьей 1:1 – в первом.

Возвращаясь к "Кривбассу", он старался не проиграть. Был интересный удар от Устименко, было падение Микитишина в штрафной площади и требования криворожцев по поводу пенальти. Но это было не то давление, благодаря которому можно было перевернуть ситуацию с ног на голову. Не тиски, а небольшие клещики.

"Минай" выиграл впервые за последние три тура, а "Кривбасс" проиграл впервые за последние четыре. Интересный и боевой матч.

УПЛ. 21-й тур. 14.04.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Денис Шурман

ФК "Минай" - "Кривбасс" 1:0

Гол: Олег Вишневский 4

ФК "Минай": Александр Бандура, Юрий Кравчук, Андрей Булеза (Валерий Рогозинский 60), Назарий Воробчак (Михаил Гечев 23), Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Олег Горин (Сергей Петько 83), Игорь Гончар, Вадим Витенчук, Александр Мельник (Богдан Чуев 46), Олег Вишневский

"Кривбасс": Андрей Клищук, Вячеслав Рябов, Клим Приходько (Артур Микитишин 46), Андрей Понедельник, Рифет Капич, Никита Татарков (Тимур Кораблин 77), Даниил Бескоровайный, Денис Устименко, Евгений Банада, Иван Дибанго, Максим Задерака (Максим Лунёв 68)

Предупреждения: Олег Вишневский 54, Андрей Булеза 57, Егор Твердохлеб 62, Дмитрий Немчанинов 90+2 - Даниил Бескоровайный 45+2, Андрей Понедельник 63, Рифет Капич 74, Максим Лунёв 88