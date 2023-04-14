Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0

Веселый и одновременно эмоциональный матч прошел в пригороде Ужгорода. Да еще с сенсационным итогом. "Минай" победил одного из претендентов на еврокубки, породив настоящую бурю эмоций в расположении криворожцев. Точнее, эмоции были от судейства, но все же… На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, собравший самые яркие кадры из футбольного поля.

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