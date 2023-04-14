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Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0

Премьер-лига
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Самые яркие кадры с напряженного и эмоционального матча в пригороде Ужгорода

Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Веселый и одновременно эмоциональный матч прошел в пригороде Ужгорода. Да еще с сенсационным итогом. "Минай" победил одного из претендентов на еврокубки, породив настоящую бурю эмоций в расположении криворожцев. Точнее, эмоции были от судейства, но все же… На матче побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, собравший самые яркие кадры из футбольного поля.

Фотогалерея

Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 1Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 1Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 2Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 3Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 4Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 5Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 6Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 7Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 8Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 9Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 1Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 1Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 2Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 3Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 4Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 5Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 6Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 7Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 8Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 9Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 1Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 1Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 2Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 4Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 5Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 6Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 7Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 3Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 9Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 8Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 1Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 1Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 2Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 3Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 4Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 5Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 6Радость против негодования. ФОТОрепортаж с матча Минай - Кривбасс 1:0 - фото 7
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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) фото ФК Минай
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