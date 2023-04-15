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Герреро вернулся в стартовый состав. Стали известны составы на матч Днепр-1 - Заря
Команды сыграют на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского
Фото: Олександр Приходько
В субботу, 15 апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская "Заря" и днепровский "Днепр-1". Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского, начало в 15.00.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
"Заря": Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Русин – Герреро.
Запасные: Кучерук, Жилкин, Бурда, Мороховец, Полегенько, Дришлюк, Гулько, Хахлев, Вантух, Нагнойный, Погорелый, Мышнев.
"Днепр-1": Рыбак – Каплиенко, Сваток, Сарапий, Е. Пасич – Бабенко – Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.
Запасные: Макс Валеф, Кинарейкин, Матаррита, Гомес, Адамюк, Хайнер, Танчик, Назаренко, Когут, Танковский, Подлепенец, Пеглоу.
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