Герреро вернулся в стартовый состав. Стали известны составы на матч Днепр-1 - Заря

В субботу, 15 апреля, состоится поединок 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская "Заря" и днепровский "Днепр-1". Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона "Динамо" им. В. Лобановского, начало в 15.00.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

"Заря": Сапутин – Снурницын, Батагов, Имереков, Бутко – Шахов, Бражко – Антюх, Булеца, Русин – Герреро.

Запасные: Кучерук, Жилкин, Бурда, Мороховец, Полегенько, Дришлюк, Гулько, Хахлев, Вантух, Нагнойный, Погорелый, Мышнев.

"Днепр-1": Рыбак – Каплиенко, Сваток, Сарапий, Е. Пасич – Бабенко – Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Гуцуляк – Довбык.

Запасные: Макс Валеф, Кинарейкин, Матаррита, Гомес, Адамюк, Хайнер, Танчик, Назаренко, Когут, Танковский, Подлепенец, Пеглоу.