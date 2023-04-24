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Фэйл Валефа роковым не стал. Фоторепортаж с матча Днепр-1 - Рух
Команда Александра Кучера продолжает борьбу за Лигу чемпионов
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Кто бы мог подумать, что у "Днепра-1" могут возникнуть серьезные проблемы с результатом в матче против "Рух". К тому же по ходу первого тайма днепряне вели в счете 2:0. Но еще до перерыва команда Виталия Пономарева смогла отыграться, хотя в одном из голов должна благодарить голкипера соперников, который опрометчиво вышел из ворот. Впрочем, фаворит три очка все же забрал, на последних мгновениях вырвал победу и сохранил по итогам тура вторую ступеньку таблицы. Однако борьба за Лигу чемпионов еще не завершена: самое интересное в УПЛ впереди.
Что происходило на стадионе – передает через свои работы наш фотокор Александр Приходько, который через свой объектив следил за происходящим на ужгородском стадионе "Авангард".
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