Вице-президент Черноморца дал разъяснение по поводу Алефиренко

Для игрока одесского "Черноморца" Даниила Алефиренко прошлый тур оказался насыщенным событиями. В воскресном матче с криворожским "Кривбассом" он не только отличился двумя забитыми мячами, которые позволили праздновать победу, но и был "награжден" арбитром "горчичником". Заработал его нападающий или получил – об этом знают лишь в команде "моряков". Но как бы то ни было, а эта желтая карточка стала "лишней", четвертой в чемпионате. На этот факт, возможно, никто среди болельщиков не обратил бы внимания, если бы не одно обстоятельство. В следующем матче, который Алефиренко должен пропустить, "Черноморец" будет играть с луганской "Зарей" – клубом, отдавшим игрока в аренду "морякам". Учитывая этот нюанс, в футбольной среде мнения относительно характера криворожского "горчичника" Даниила Алефиренко разделились. Одни считают, что это предупреждение - обычное стечение обстоятельств, другие же склоняются к мнению, что зная о запрете играть против своего клуба во время аренды футболист сознательно "обнулил" свои желтые карточки. Впрочем, этот способ в нашем футболе отнюдь не является ноу-хау, и любой, вспомнив о нем, этим Америку не откроет. Если в случае с Алефиренко это действительно так, то такой сообразительности можно только поаплодировать.

А тем временем одесские болельщики, особенно не углубляясь в соответствующие пункты Регламента соревнований, задались вопросом: если выйти в составе "Черноморца" во встрече с луганчанами Алефиренко не смог бы, то не переносилось бы его отбывание дисквалификации автоматически на следующий матч чемпионата – в 24 -му туре с коваливским "Колосом"?

Вице-президент одесского клуба Владимир Генинсон, к которому обратился корреспондент UA-Футбол, дал разъяснения по этому поводу.

"Контракт составлен таким образом, что в нем нет прямого запрета, а за выход игрока на поле против своего клуба предусмотрен штраф, – пояснил он. – Это значит, что Алефиренко пропустит игру с "Зарей" из-за дисквалификации и имеет полное право играть в матче против "Колоса".

От автора: данная публикация носит не утвердительный, а предположительный характер