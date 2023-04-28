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Шовковский не будет тренером Динамо - Луческу останется. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
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(1 голосов)

А еще о Setanta, Лунине, Забарном и легенде Испании

Шовковский не будет тренером Динамо - Луческу останется. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Роберто Моралес включается в эфир и подытоживает последние события, произошедшие в футболе. А рабочая неделя оказалась действительно насыщенной. В первую очередь говорим о чемпионской битве в Англии, оцениваем положение дел украинцев в сильнейшей лиге мира, разбираем встречу Цыганкова и Лунина. Отдельным блоком идет назначение Шовковского исполняющим обязанности главного тренера Динамо и что из этого следует. Ну и не мог известный комментатор обойти такую тему как завершение сотрудничества между Украинской Премьер-лигой и компанией Setanta Sports.

В этом выпуске

  • 00:20 – О главном событии посреди недели – прогноз Роберто таки сбудется
  • 01:49 – Мудрик, Миколенко и Забарный – хорошее настроение только у Ильи
  • 04:16 – Цыганков против Лунина: не надо всех собак вешать на Андрея
  • 07:18 – Шовковский во главе Динамо – не тешьте себя иллюзиями
  • 09:51 – У Setanta Sports не было шансов в Украине
  • 12:10 – Испанский футбол отправляет на пенсию с легенду

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В статье: канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
28.04.2023 в 14:04
Для неспинного проґресу київського Динамо під орудою "Містера" слід конче замінити прізвища провідних гравців ДК:Ваната на Ванатао,Царенка на Царіньо, Тимчика на Тиміньо, Сироту на Сиротіньо,а Нещерету прізвище міняти не треба - він і зараз виглядає як кіпер з фавел. На заздрість Валефу.
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