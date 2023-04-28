Шовковский не будет тренером Динамо - Луческу останется. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес включается в эфир и подытоживает последние события, произошедшие в футболе. А рабочая неделя оказалась действительно насыщенной. В первую очередь говорим о чемпионской битве в Англии, оцениваем положение дел украинцев в сильнейшей лиге мира, разбираем встречу Цыганкова и Лунина. Отдельным блоком идет назначение Шовковского исполняющим обязанности главного тренера Динамо и что из этого следует. Ну и не мог известный комментатор обойти такую тему как завершение сотрудничества между Украинской Премьер-лигой и компанией Setanta Sports.

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