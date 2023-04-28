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Шовковский не будет тренером Динамо - Луческу останется. Влог Роберто Моралеса
А еще о Setanta, Лунине, Забарном и легенде Испании
Роберто Моралес включается в эфир и подытоживает последние события, произошедшие в футболе. А рабочая неделя оказалась действительно насыщенной. В первую очередь говорим о чемпионской битве в Англии, оцениваем положение дел украинцев в сильнейшей лиге мира, разбираем встречу Цыганкова и Лунина. Отдельным блоком идет назначение Шовковского исполняющим обязанности главного тренера Динамо и что из этого следует. Ну и не мог известный комментатор обойти такую тему как завершение сотрудничества между Украинской Премьер-лигой и компанией Setanta Sports.
В этом выпуске
- 00:20 – О главном событии посреди недели – прогноз Роберто таки сбудется
- 01:49 – Мудрик, Миколенко и Забарный – хорошее настроение только у Ильи
- 04:16 – Цыганков против Лунина: не надо всех собак вешать на Андрея
- 07:18 – Шовковский во главе Динамо – не тешьте себя иллюзиями
- 09:51 – У Setanta Sports не было шансов в Украине
- 12:10 – Испанский футбол отправляет на пенсию с легенду
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