Задерака: Амбиции Кривбасса - не просто болтаться в нейтральных водах турнирной таблицы

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака поделился мнениями с клубной пресслужбой в преддверии домашнего матча 23 тура УПЛ против "Александрии".

- Максим, как проходит подготовка к важной игре?

- Подготовка в разгаре. Понимаем, что амбиции нашего клуба – не просто болтаться в нейтральных водах турнирной таблицы. Задача побеждать в каждом матче, отдаваться на сто процентов и получать результат. Матч с "Александрией" – не исключение. Работаем в недельном цикле. Мысли исключительно о субботнем противостоянии.

– Как можешь охарактеризовать будущего соперника?

– Добротный клуб. Новый тренерский штаб во главе с Русланом Петровичем Ротанем – новый стиль игры команды, ряд высококвалифицированных по меркам сегодняшней УПЛ исполнителей. Команда заточена на контроль мяча, стремится доминировать, играет первым номером.

– Ты уроженец Александрии. Провел за клуб из своего родного города три года. Какие ощущения, когда выходишь на поле против "Александрии"?

- Отмечу, где бы ни играл раньше накануне матчей с "Александрией" всегда задают этот вопрос. Относительно ощущений... Это было прекрасное время, которое сегодня вспоминаю с максимальной теплотой. Особенно матчи на стадионе Ника, где тебя приходят поддержать родители, знакомые, друзья. Со многими ребятами по-прежнему поддерживаю отношения, – сказал игрок.