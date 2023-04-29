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Задерака: Амбиции Кривбасса - не просто болтаться в нейтральных водах турнирной таблицы

Премьер-лига
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Клуб ставит перед собой серьезные задачи

Задерака: Амбиции Кривбасса - не просто болтаться в нейтральных водах турнирной таблицы

Фото: ФК Кривбасс

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Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака поделился мнениями с клубной пресслужбой в преддверии домашнего матча 23 тура УПЛ против "Александрии".

- Максим, как проходит подготовка к важной игре?

- Подготовка в разгаре. Понимаем, что амбиции нашего клуба – не просто болтаться в нейтральных водах турнирной таблицы. Задача побеждать в каждом матче, отдаваться на сто процентов и получать результат. Матч с "Александрией" – не исключение. Работаем в недельном цикле. Мысли исключительно о субботнем противостоянии.

– Как можешь охарактеризовать будущего соперника?

– Добротный клуб. Новый тренерский штаб во главе с Русланом Петровичем Ротанем – новый стиль игры команды, ряд высококвалифицированных по меркам сегодняшней УПЛ исполнителей. Команда заточена на контроль мяча, стремится доминировать, играет первым номером.

– Ты уроженец Александрии. Провел за клуб из своего родного города три года. Какие ощущения, когда выходишь на поле против "Александрии"?

- Отмечу, где бы ни играл раньше накануне матчей с "Александрией" всегда задают этот вопрос. Относительно ощущений... Это было прекрасное время, которое сегодня вспоминаю с максимальной теплотой. Особенно матчи на стадионе Ника, где тебя приходят поддержать родители, знакомые, друзья. Со многими ребятами по-прежнему поддерживаю отношения, – сказал игрок.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Максим Задерака
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Источник:
Сайт ФК "Кривбас"

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