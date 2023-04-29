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Костышина уволили из казахского Аксу
Украинский тренер не оправдал ожиданий
Фото: instagram.com/fcaqsu
Казахстанский ФК "Аксу" сообщил в своем Instagram, что Руслан Костышин покинул пост главного тренера по согласию двух сторон.
Как известно, 46-летний украинский коуч возглавил команду в январе прошлого года. Под его руководством "Аксу" в дебютном сезоне казахстанской Премьер-лиги завершил сезон на шестом месте.
Вместе с Костышиным команду покидают и его помощники – Виктор Ульяницкий, Владимир Аржанов и Андрей Федоренко. О новом тренерском штабе ФК "Аксу" будет объявлено в ближайшее время.
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