Костышина уволили из казахского Аксу

Казахстанский ФК "Аксу" сообщил в своем Instagram, что Руслан Костышин покинул пост главного тренера по согласию двух сторон.

Как известно, 46-летний украинский коуч возглавил команду в январе прошлого года. Под его руководством "Аксу" в дебютном сезоне казахстанской Премьер-лиги завершил сезон на шестом месте.

Вместе с Костышиным команду покидают и его помощники – Виктор Ульяницкий, Владимир Аржанов и Андрей Федоренко. О новом тренерском штабе ФК "Аксу" будет объявлено в ближайшее время.