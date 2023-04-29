Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучкевич впервые за почти семь месяцев попал в заявку Днепра-1
В этом сезоне на его счету всего один матч
Фото: СК Днепр-1
В рамках 23-го тура УПЛ "Ингулец" встретится с "Днепром-1". В заявку днепрян впервые за почти семь месяцев попал Валерий Лучкевич.
В текущем сезоне он провел всего один матч: 6 октября защитник сыграл четыре минуты во встрече против "Вадуца" в Лиге конференций. После своего выхода на замену Лучкевич практически сразу травмировался. У него было диагностировано повреждение крестообразных связок колена.
До этого поединка с Вадуцом Валерий несколько месяцев тоже находился в лазарете из-за повреждения.
Также отметим, что в основу днепрян не попал голкипер Макс Валеф. В прошлый понедельник он провел свой первый матч с начала марта, однако сегодня с первых минут появится Владислав Рыбак.
Матч между “Ингульцем” и “Днепром-1” начнется в 14:00. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию встречи.
Популярное сейчас
- Число ликвидированных россиян перевалило отметку в 190 тысяч. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Велись наступательные действия – Часов Яр впервые фигурировал в сводке Генштаба как направление российских атак
- Удачный старт Шовковского, упущенный трофей Ярмоленко и Реброва. Главные новости за 28 апреля
- Впервые за 60 лет Динамо возглавил бывший вратарь. До Шовковского таких было еще четверо
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО
- Ответ Кришу и Нганну. Месси встретился с бойцом ММА, который сделал татуировку с лицом Лео. ФОТО