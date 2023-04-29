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Лучкевич впервые за почти семь месяцев попал в заявку Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

В этом сезоне на его счету всего один матч

Лучкевич впервые за почти семь месяцев попал в заявку Днепра-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

В рамках 23-го тура УПЛ "Ингулец" встретится с "Днепром-1". В заявку днепрян впервые за почти семь месяцев попал Валерий Лучкевич.

В текущем сезоне он провел всего один матч: 6 октября защитник сыграл четыре минуты во встрече против "Вадуца" в Лиге конференций. После своего выхода на замену Лучкевич практически сразу травмировался. У него было диагностировано повреждение крестообразных связок колена.

До этого поединка с Вадуцом Валерий несколько месяцев тоже находился в лазарете из-за повреждения.

Также отметим, что в основу днепрян не попал голкипер Макс Валеф. В прошлый понедельник он провел свой первый матч с начала марта, однако сегодня с первых минут появится Владислав Рыбак.

Матч между “Ингульцем” и “Днепром-1” начнется в 14:00. UA-Футбол проведет для вас текстовую трансляцию встречи.

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В статье: Вадуц Валерий Лучкевич СК Днепр-1
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