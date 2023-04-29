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Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая в истории ничья между этими командами в официальном поединке

Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

"Минай" и "Металлист 1925" сыграли напряженный поединок. Он не был богат голевыми моментами и яркими эпизодами, но до последнего держал интригу. Если одни пытались играть в более комбинационный футбол, то другие выбрали силовой стиль. Две разные стихии.

На стадионе в Минае побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который и собрал в одно целое все самые интересные кадры из матча 23-го тура УПЛ.

Фотогалерея

Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 1Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 1Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 2Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 3Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 4Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 5Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 7Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 8Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 9Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 6Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 1Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 1Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 2Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 3Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 4Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 5Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 6Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 7Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 8Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 9Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 1Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 1Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 2Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 3Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 4Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 5Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 6Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 7Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 8Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 9Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 1Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 1Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 2Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 3Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 4Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 5Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 7Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1 - фото 6
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В статье: фото Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай
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