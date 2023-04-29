Не остросюжет, но боевик. ФОТОрепортаж с матча Минай - Металлист 1925 1:1

"Минай" и "Металлист 1925" сыграли напряженный поединок. Он не был богат голевыми моментами и яркими эпизодами, но до последнего держал интригу. Если одни пытались играть в более комбинационный футбол, то другие выбрали силовой стиль. Две разные стихии.

На стадионе в Минае побывал фотокорреспондент UA-Футбол Александр Приходько, который и собрал в одно целое все самые интересные кадры из матча 23-го тура УПЛ.

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