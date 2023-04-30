Забивные защитники Динамо и идеальный форвард Зари. Символическая сборная 23-го тура УПЛ

Завершился 23-й игровой день украинского чемпионата. Тур получился схожим со многими другими - в нем были как хорошие моменты, так и печальные, которые хочется забыть как можно скорее. Из интересного вспоминается дебют Шовковского на посту тренера "Динамо" (пускай и в качестве временщика), удачные матчи "Шахтера" и "Днепра-1", очередная победа "Зари", а также триумф "Кривбасса", который нанес Ротаню первое поражение во главе "Александрии".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

UA-Футбол традиционно собрал символическую сборную из лучших игроков выходных. На этот раз мы будем играть по схеме 4-2-3-1. Классический выбор для наших дней.

Вратарь - Андрей Клищук, "Кривбасс"

30-летний кипер не является основным в своем клубе, однако в последнее время он все чаще выходит вместо Сарнавского в створе ворот "Кривбасса". Против "Александрии" Андрей провел добротный матч, отразив несколько непростых ударов в начале второго тайма, а также выручив команду во время выхода Третьякова.

Правый защитник - Никита Безуглый, "Металлист 1925"

Второй тур подряд Никита играет на непрофильной позиции правого фулбека и во второй раз кряду классно справляется со своей задачей. На счету Безуглого гол в ворота "Миная", а также несколько опасных подключений и момент в первом тайме. Кажется, в ближайшее время он продолжит играть справа в обороне.

Центральный защитник - Александр Сваток, "Днепр-1"

Капитан днепрян остается противоречивой фигурой. Против "Ингульца" он чуть не привез гол при счете 0:0, однако в остальных эпизодах играл рискованно и продуктивно. На его счету классная голевая на гол Когута, а также огромное количество выигранных дуэлей у своих ворот.

Центральный защитник - Александр Сирота, "Динамо"

Еще один противоречивый игрок. Нельзя сказать, что у Сироты было много работы в обороне, с которой он идеально справился, однако Александр был хорош в игре на созидание. Один его гол чего стоит. Удар получился мало того, что красивым, он получился очень своевременным, ведь помог киевлянам открыть счет в непростом поединке.

Левый защитник - Константин Вивчаренко, "Динамо"

Еще один игрок столичного клуба, который в нашей команде будет отвечать за оборону. Левый фулбек "Динамо" на протяжении всего поединка активно подключался левым крылом, создавая там угрозу обороне "Металлисте". За свои старания он был награжден голом, первым для себя в рамках УПЛ.

Центральный полузащитник - Валерий Кучеров, "Верес"

Опорник ровенчан пропустил три последних поединка своей команды, однако после возвращения стало понятно, насколько он был важен. Кучеров много работал на созидание, сумел положить красивый гол из-за пределов штрафной, а также отдать голевую во время второго взятия ворот.

Центральный полузащитник - Владимир Бражко, "Заря"

Яркий и агрессивный опорник луганчан вновь порадовал продуктивным поединком. Активность Бражко помогала "Заре" не только успешно работать в прессинге, но и неплохо контролировать игру в центре поля. Именно благодаря Владимиру луганчане открыли счет (перехват и ассист), а также создали несколько других опасных эпизодов.

Правый вингер - Артур Микитишин, "Кривбасс"

Из-за кадровых проблем Микитишин все чаще закрывает позицию центрфорварда, однако в нашей команде мы будем использовать еще юного футболиста на фланге. Против "Александрии" Микитишин был главным действующим лицо своей команды в атаке - он опасно бил в дальний угол в начале второго тайма, а также забил второй гол, который и стал победным.

Атакующий полузащитник - Артем Бондаренко, "Шахтер"

Некоторые болельщики и эксперты говорят, что "Шахтер" немного сбавил обороты, однако брать очки им данное утверждение не мешает. В 23-м туре дончане провели сложный матч против "Колоса", но смогли добыть победу. Во многом благодаря Бондаренко, который создал немало моментов, реализовал пенальти, отдал голевую на Траоре, а также пробил в штангу, после чего отличился Келси.

Левый вингер - Юрий Климчук, "Рух"

Время идет, а игра львовян остается зависимой от одного футболиста. Климчук провел очередной добротный матч в сезоне, стал участником всех моментов "Руха" в игре с "Ворсклой". Юрий успел и в штангу пробить, и на скорости от защитников убежать, и пенальти заработать, и его же реализовать.

Центральный нападающий - Эдуардо Герреро, "Заря"

В УПЛ ныне не так много легионеров, однако и в более светлые времена Герреро мог находиться на первым ролях. Панамец провел сумасшедший матч против "Черноморца". На его счету не только гол и голевая, но и два верных момента, которые он создал для товарищей по ходу второго тайма.

Главный тренер - Юрий Вернидуб, "Кривбасс"

Вероятно, спорное решение, но мы готовы аргументировать свой выбор. "Кривбасс" подходил к будущему матчу не в лучшем состоянии - коллектив дважды кряду проиграл, а если бы потерял очки в субботу, то прощался бы с еврокубковыми мечтами. Более того, сам поединок был крайне сложен для парней Вернидуба, однако команда, у которой много кадровых проблем, выстояла и взяла три бала. И роль тренера в этом далеко не последняя.