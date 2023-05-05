Доминирование Черноморца и легионеры Днепра-1. Символическая сборная 24-го тура УПЛ

Завершился очередной тур украинского сезона, который на этот раз прошел посреди недели. Игровой день имел несколько интересных вывесок и в целом не разочаровал общим итогом. Выделяются крупные победы "Днепра-1" и особенно "Черноморца", волевой триумф "Динамо", очередная виктория "Зари" и скандальный матч "Шахтер" - "Минай".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

UA-Футбол традиционно составил сборную лучших игроков тура, на этот раз сделав ставку на схему 3-4-3. Поиграем с тремя центральными защитниками.

Вратарь - Александр Бандура, "Минай"

Игра "горняков" и минайцев запомнилась скандалом из-за незасчитанного гола, однако все могло быть иначе. "Шахтер" создал достаточно много моментов, дабы победить крупно, но Бандура был против. На счету опытного кипера порядка десятка сейвов и лишь один пропущенный.

Правый центральный защитник - Игорь Курило, "Металлист 1925"

На защиту харьковчан легла двойная нагрузка, ведь против "Руха" команда Эдмара и Голодюка с пятой минуты играла вдесятером. И они справились. Особенно хорош был Курило, который совершил немало подборов и перехватов у своих ворот, а также отметился опасным ударом после стандарта.

Центральный защитник - Максим Имереков, "Заря"

У капитана луганчан было не так много работы в игре против "Вереса", потому он часто подключался к атакам на чужой половине. В одном из эпизодов это помогло. Именно удар Максима после навеса Булецы превратился гол и принес "Заре" уже четвертую победу кряду. И восьмую в рамках второго круга.

Левый центральный защитник - Николай Матвиенко, "Шахтер"

Матвиенко все чаще выходит на позиции фулбека, где у футболиста сборной Украины идет игра. Он был очень активен против "Миная", постоянно подключаясь на чужую половину во время многочисленных атак. Да и в обороне серьезных огрехов за ним замечено не было.

Правый латераль - Илья Путря, "Черноморец"

Одесситы провели один из лучших матчей в сезоне, в чем немалая заслуга их капитана. Путря против "Колоса" традиционно для себя часто подключался вперед, особенно крутой получилась его связка с другим героем нашей сборной, о котором мы скажем ниже. Помимо всего прочего, Илья помог отличиться своему товарищу, ведь именно после удара Путри забил...

Центральный полузащитник - Александр Демченко, "Черноморец"

Забил еще один представитель одесситов в нашей команде. Демченко установил окончательный счет в поединке с "Колосом", при этом зимний новичок "Черноморца" был очень активен на протяжение всей игры, успевая быть полезным как с мячом, так и без него. Огромный объем проведенной работы.

Центральный полузащитник - Сергей Сидорчук, "Динамо"

Киевляне добыли крайне непростую победу в игре с "Ворсклой", проявив характер и дисциплину. Этого хоть отбавляй было у капитана "Динамо" Сергея Сидорчука, который был хорош в центре поля. Именно Сидорчук во многом сделал победный гол, сыграв на подборе в центре поля, а после выдав шикарный предголевой пас.

Левый латераль - Рональд Матаррита, "Днепр-1"

Формально, зимний новичок днепрян не совершил ни одного голевого действия в игре против "Металлиста", однако Матаррита полностью заслужил оказаться в нашей команде. Рональд провел лучший поединок в футболке украинской команды, постоянно подключался левым флангом, выдав огромное количество крутых передач. После одного из кроссов обязан был забивать Довбик, но и у Артема бывают плохие дни.

Правый вингер - Зиги Бадибанга, "Черноморец"

Легионер одесситов провел очередной крутейший матч во втором круге. Против "Колоса" Бадибанга отличился забитым голом в самом начале встречи, а также отдал по сути голевой пас, после которого Чоботенко срезал сферу в свои ворота. Помимо этого Зиги запомнился постоянным дриблингом и активностью на правом фланге "моряков".

Центральный нападающий - Владислав Ванат, "Динамо"

Если бы в УПЛ не было бы Артема Довбика, именно Ванат мог считаться самой яркой "девяткой" отечественного первенства. Нападающий "Динамо" проводит шикарный второй круг, что он сумел доказать в игре против "Ворсклы". На это счету не только крутой забитый гол, но и постоянная активность впереди. Именно Ванат - лидер атаки "Динамо" на данный момент.

Левый вингер - Жуан Пеглоу, "Днепр-1"

Вероятно, матч против нынешнего "Металлиста" не может считаться серьезным испытанием, но пройти мимо голевых свершений бразильца мы не можем. За 90 сыгранных минут Пеглоу успел отличиться тремя забитыми голами, а также отдать голевую передачу на Гуцуляка, приняв участие в 80-ти процентов голов команды Кучера. Заявка на основу?

Главный тренер - Роман Григорчук, "Черноморец"

Забить три в ворота нынешнего "Колоса" - очень непростая задача. Забить три и при этом играть в своей футбол - еще труднее. "Черноморец" во втором круге производит впечатление очень мощной команды, а их игра против "Колоса" - лучший перфоманс в нынешней кампании. Отличная работа Романа Иосифовича.