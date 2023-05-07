ВИДЕО. Арбитр Панчишин поставил несуществующий пенальти в матче Черноморец – Днепр-1

Сегодня "Черноморец" принимает "Днепр-1" в матче УПЛ (1:1 по состоянию на 80-ю минуту). На 64-й минуте арбитр встречи поставил очень странный пенальти.

Судья игры между одесситами и днепрянами Панчишин поставил несуществующий пенальти в ворота "Черноморца" за якобы фол Васильева. На видеоповторе видно, что Васильев не играл в ногу игроку "Днепра-1", но еще важнее - это точно произошло за пределами штрафной.

Вратарь "Черноморца" Евгений Паст парировал пенальти со второго раза - в первом случае он тоже отбил, однако вышел при этом из ворот.