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ВИДЕО. Арбитр Панчишин поставил несуществующий пенальти в матче Черноморец – Днепр-1
Фол сомнительный, и он был точно за пределами штрафной
Скріншот з відео
Сегодня "Черноморец" принимает "Днепр-1" в матче УПЛ (1:1 по состоянию на 80-ю минуту). На 64-й минуте арбитр встречи поставил очень странный пенальти.
Судья игры между одесситами и днепрянами Панчишин поставил несуществующий пенальти в ворота "Черноморца" за якобы фол Васильева. На видеоповторе видно, что Васильев не играл в ногу игроку "Днепра-1", но еще важнее - это точно произошло за пределами штрафной.
Вратарь "Черноморца" Евгений Паст парировал пенальти со второго раза - в первом случае он тоже отбил, однако вышел при этом из ворот.
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