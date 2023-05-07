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ВИДЕО. Арбитр Панчишин поставил несуществующий пенальти в матче Черноморец – Днепр-1

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Фол сомнительный, и он был точно за пределами штрафной

ВИДЕО. Арбитр Панчишин поставил несуществующий пенальти в матче Черноморец – Днепр-1

Скріншот з відео

Новина українською

Сегодня "Черноморец" принимает "Днепр-1" в матче УПЛ (1:1 по состоянию на 80-ю минуту). На 64-й минуте арбитр встречи поставил очень странный пенальти.

Судья игры между одесситами и днепрянами Панчишин поставил несуществующий пенальти в ворота "Черноморца" за якобы фол Васильева. На видеоповторе видно, что Васильев не играл в ногу игроку "Днепра-1", но еще важнее - это точно произошло за пределами штрафной.

Вратарь "Черноморца" Евгений Паст парировал пенальти со второго раза - в первом случае он тоже отбил, однако вышел при этом из ворот.

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В статье: Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (10)
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Spokoyno (Київ)
07.05.2023 в 17:36
Низький професійний рівень + зарядженість от і виходить за "контакт" у контактному виді спорту + можливість війти у карний суперника намалювало па... пенальті Пригадую щось таке колись придумали, коли збірна СРСР "Лобановського" в Португалії грала... Та програла вихід на чемпіонат не пригадую світу чи Європи. Тоді теж судді відмазувались, що то порушення на вході в карний... Як і на першому для нас Кубку Світу. Ващук фолив ДО карного, але іспанець зміг вирватись та впасти у штрафному... Тоді був і ПЕНАЛЬ, і червона. Цікаво... тепер теж посилавшись на прецедент винесуть вирок, що Діма не проявив принциповість і не показав картку
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0
0
чалагач (Киев)
07.05.2023 в 17:52
а в позаминулому турі шахтарю та дніпру які пеналі подарували....також то не у штрафній навіть було:)
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0
0
чалагач (Киев)
07.05.2023 в 17:12
там і в маьчі з інгульцем пенальті не було,а типу порушення правил (якого і не було)за той пеналь також за штрафплощадкою.....тоді і даунєцку подарували пеналь щоб відігрались з колосом ...
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0
0
alex.belogubko (одесса)
07.05.2023 в 15:22
ну судьёй всё ясно а при помощи ГРИ ЧО проиграл --во время были замены на 88 минуте --когда уже в середине 2 тайма ЧО остановился-делал много ошибок а ГРИ стоял и смотрел на этот цирк---когда ты уже научишься выставлять замены --проиграли позорно при помощи Тренера ЧО
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0
-4
shtrunc (Донецк-Хайфа)
07.05.2023 в 15:09
Я не пойму-это квалификация судей или ДД реально тянут за уши?
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+2
-1
Alex-696 (Немирів)
07.05.2023 в 15:11
Разом з шд. Цікаво, кого тягнутимуть в очному поєдинку?
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+5
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
07.05.2023 в 15:16
динамо теперь в .опе.
0
-4
Alex-696 (Немирів)
07.05.2023 в 15:21
В .опі твій ка цапський язик.
+3
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
07.05.2023 в 15:18
писали что этот судья друг красникова.он ещё когда металлист играл в первой лиге чудил
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0
-2
Степан Ставицкий (Энергодар)
07.05.2023 в 14:58
В нормальных странах после такого карьера арбитра завершена....но не у нас....
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+1
-2

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