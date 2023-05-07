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Металлист - ФК Львов 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
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"Львы" все глубже застревают в болоте турнирной таблицы

Металлист - ФК Львов 1:0. Обзор матча и видео гола

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В рамках 25-го тура чемпионата Украины харьковский "Металлист" минимально обыграл "Львов". Победу номинальным хозяевам принес гол Максима Прядуна в концовке встречи – 26-летний нападающий поразил ворота "львов" на 79-й минуте встречи. После этого матча подопечные Перицы Огненовича занимают 14-е место в турнирной таблице. А команда Анатолия Бессмертного продолжает быть аутсайдером первенства.

УПЛ. 25-й тур. 07.05.2023
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Юрий Иванов
"Металлист" - ФК "Львов" 1:0
Гол: Максим Прядун 79

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В статье: ФК Львов Металлист (Харьков)
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