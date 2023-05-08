УПЛ. Минай - Ворскла 2:0. Гостеприимство уже в прошлом

В первой части сезона "Ворскла" домашние матчи проводила на том стадионе, на котором сегодня играла гостевой. "Ворскла" – до сих пор единственная команда текущего чемпионата, кому удалось победить "Минай" на "Минай-Арене" с разницей в более чем один мяч. Виктор Скрипник рассчитывал как минимум повторить это достижение. Вернее, как минимум победить – разница мячей для "Ворсклы" здесь не играла значения.

Но "Минай" имел свой взгляд на ситуацию. Здесь даже речь не идет о реванше – просто нужны очки. Турнирная борьба выходит на финишную прямую, а для шансов на выживание в элите важен каждый балл. Поэтому "Минай" не просто защищался против более опытной и более статусной "Ворсклы", а пытался создавать ей неприятности своими атаками.

В первом тайме получалось неплохо. Команды обменивались уколами, обменивались моментами, которые можно называть острыми. "Ворскла" начала с двух дальних ударов – от Сефери и Скляра (мимо рамки). "Минай" ответил острой подачей от углового флажка и ударом Булезы со штрафного.

Матч развивался в умеренном темпе – без рисков со стороны обеих команд. "Минай" сумел поймать соперника на ошибке и вывести Твердохлеба на идеальную ударную позицию, но удар точным не получился. Так же, как и второй удар Сефери на чужой половине поля. Футбол был интересным, хотя и не слишком динамичным.

Удивительно, но на финальном отрезке первого тайма – еще и односторонним. "Минай" зажал "Ворсклу" на ее половине поля, выигрывая большинство подборов и отскоков мяча. У полтавцев не было идей, как выходить от обороны к атаке. Такой футбол не мог не обернуться для команды Скрипника неприятностями. Когда бил Твердохлеб – пронесло, потому что в который раз Егор запустил мяч выше перекладины. А вот когда после подачи с фланга от Булезы мяч в штрафной площади застрял в частоколе ног футболистов обеих команд, разобраться "ворскляне" не сумели. Снаряд отскочил к Петько и тот несильным, но очень точным ударом пробил Исенко. "Минай" заслуженно повел в счете.

И что самое важное для Шарана – его команда не отпускала нити контроля над игрой с рук и в начале второго тайма. "Ворскла" и дальше была без моментов, а вот "Минай" мог удваивать и даже утроить свое преимущество.

Сначала – удар Твердохлеба (опять неудачно), затем – подключение Мельника к стандарту. Еще позже – "привоз" Исенко, после которого мяч, прокатившись под ногой кипера, попал в штангу и вылетел в поле.

Игра "Ворсклы" была на грани провала. Гости пытались отыграться, но удары Сефери и Черныша были невзрачными. Зато едва не пропустили на контратаке после обрезки в центре поля. Была бы классика жанра. Твердохлеб перехватил мяч и протащил его к чужим воротам, но пробил прямо в голкипера. Да и Вишневский выскакивал перспективно, но Исенко его опередил. А вот с пятым моментом Твердохлеба голкипер "Ворсклы" все таки не справился (удар головой на 90+4-й минуте после подачи Булезы). Этот футболист точно заслужил гол.

"Минай" провел качественный матч. Может быть, один из лучших в сезоне. От того гостеприимства, которое было в первом круге, не осталось и следа. А для "Ворсклы" это практически финал борьбы за еврокубки. Выйти на пятое место поможет разве что чудо.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 25-й тур. 08.05.2023

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Ассистенты: Станислав Марулин (Новая Каховка), Владимир Журибида (Луцк)

ФК "Минай" - "Ворскла" 2:0

Голы: Сергей Петько 45+1, Егор Твердохлеб 90+4

ФК "Минай": Александр Бандура, Юрий Кравчук, Андрей Булеза, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько (Михаил Шишка 75), Игорь Гончар, Вадим Витенчук, Александр Мельник (Богдан Чуев 75), Олег Вишневский (Юрий Коломоец 86), Валерий Рогозинский (Михаил Гечев 86)

"Ворскла": Павел Исенко, Игорь Пердута, Александр Скляр, Денис Олейник (Дмитрий Черныш 67), Руслан Степанюк, Сергей Яворский (Иван Нестеренко (2003) 67), Таулян Сулейманов, Евгений Павлюк, Василий Кравец, Илья Крупский, Ибрахим Кане (Рикардо Лопес 87)

Предупреждения: Александр Мельник 12, Михаил Шишка 89 - Василий Кравец 15, Сергей Яворский 41, Ибрахим Кане 79, Илья Крупский 82