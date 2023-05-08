Виллиан: Ранее я чувствовал, что россияне и украинцы были братьями, очень близкими соседями

Экс-хавбек " Шахтера " Виллиан, который также в свое время поиграл и за российский "Анжи", ответил на вопрос, поддерживает ли он связь с кем-то из представителей этих клубов.

"У меня есть контакт с директором "Шахтера" в Украине и с парнем, который был переводчиком, когда я играл за "Анжи", и который стал моим другом.

Это трудная ситуация. Я даже не говорю об этом с ними, потому что они чувствуют себя некомфортно. Это плохо для всех. Но когда я играл там, я не заметил никакой враждебности между ними. Я чувствовал, что они были братьями, очень близкими соседями. Никогда не думал, что может быть война", - заявил Виллиан.