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Виллиан: Ранее я чувствовал, что россияне и украинцы были братьями, очень близкими соседями
После Шахтера бразилец некоторое время поиграл в Анжи
Экс-хавбек "
"У меня есть контакт с директором "Шахтера" в Украине и с парнем, который был переводчиком, когда я играл за "Анжи", и который стал моим другом.
Это трудная ситуация. Я даже не говорю об этом с ними, потому что они чувствуют себя некомфортно. Это плохо для всех. Но когда я играл там, я не заметил никакой враждебности между ними. Я чувствовал, что они были братьями, очень близкими соседями. Никогда не думал, что может быть война", - заявил Виллиан.
Напомним, что за "Анжи" бразилец играл в 2013 году, перейдя в российский клуб из "Шахтера".
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