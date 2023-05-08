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Виллиан: Ранее я чувствовал, что россияне и украинцы были братьями, очень близкими соседями

Премьер-лига
(1 голосов)

После Шахтера бразилец некоторое время поиграл в Анжи

Виллиан: Ранее я чувствовал, что россияне и украинцы были братьями, очень близкими соседями

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Виллиан, который также в свое время поиграл и за российский "Анжи", ответил на вопрос, поддерживает ли он связь с кем-то из представителей этих клубов.

"У меня есть контакт с директором "Шахтера" в Украине и с парнем, который был переводчиком, когда я играл за "Анжи", и который стал моим другом.

Это трудная ситуация. Я даже не говорю об этом с ними, потому что они чувствуют себя некомфортно. Это плохо для всех. Но когда я играл там, я не заметил никакой враждебности между ними. Я чувствовал, что они были братьями, очень близкими соседями. Никогда не думал, что может быть война", - заявил Виллиан.

Напомним, что за "Анжи" бразилец играл в 2013 году, перейдя в российский клуб из "Шахтера".

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В статье: Виллиан Шахтер (Донецк) Анжи (Махачкала)
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Комментарии (1)
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magnum power (БОМЖ)
08.05.2023 в 23:35
проведу аналогію: дика мавпа тобі брат, вілліан.
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