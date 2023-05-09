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Маркевич: Я не вижу у команд УПЛ какого-то прогресса и явного лидера

Премьер-лига
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У Днепра-1 и Шахтера равные шансы на чемпионство

Маркевич: Я не вижу у команд УПЛ какого-то прогресса и явного лидера

Новина українською

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о чемпионской гонке в УПЛ.

– Следите ли вы сейчас за УПЛ, как вам уровень чемпионата Украины?

– Смотрю и Первую лигу, и УПЛ. Стараюсь быть в курсе последних событий. Понятно, что уровень чемпионата сейчас слабый, но хорошо, что он вообще проводится. Это нужно пережить. Будем надеяться, что со временем уровень поднимется.

Также я думал, что молодежь больше о себе заявит и появятся новые звездочки, но этого не произошло. Это немного расстраивает.

– Кто вам импонирует по игре из команд УПЛ?

– Практически все команды у нас равные, немного выпадает ФК "Львов". Я не вижу у команд какого-то прогресса и явного лидера.

– По потерянным очкам "Днепр-1" сравнялся с "Шахтером". Как думаете, кто станет чемпионом?

– "У Днепра-1" абсолютно равные шансы с "Шахтером" стать чемпионами. Думаю, чемпионат выиграет тот, у кого будет больше желания.

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В статье: Мирон Маркевич ФК Львов Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
Fanday

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