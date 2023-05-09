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Маркевич: Я не вижу у команд УПЛ какого-то прогресса и явного лидера
У Днепра-1 и Шахтера равные шансы на чемпионство
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о чемпионской гонке в
– Следите ли вы сейчас за УПЛ, как вам уровень чемпионата Украины?
– Смотрю и Первую лигу, и УПЛ. Стараюсь быть в курсе последних событий. Понятно, что уровень чемпионата сейчас слабый, но хорошо, что он вообще проводится. Это нужно пережить. Будем надеяться, что со временем уровень поднимется.
Также я думал, что молодежь больше о себе заявит и появятся новые звездочки, но этого не произошло. Это немного расстраивает.
– Кто вам импонирует по игре из команд УПЛ?
– Практически все команды у нас равные, немного выпадает ФК "Львов". Я не вижу у команд какого-то прогресса и явного лидера.
– По потерянным очкам "Днепр-1" сравнялся с "Шахтером". Как думаете, кто станет чемпионом?
– "У Днепра-1" абсолютно равные шансы с "Шахтером" стать чемпионами. Думаю, чемпионат выиграет тот, у кого будет больше желания.
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