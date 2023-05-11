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Ротань и ассистент Кучера были удалены во время матча Днепр-1 – Александрия
Конфликт произошел после назначенного пенальти
Фото: Автор - Ігор Семйон
"Днепр-1" и "Александрия" доигрывают очный матч 1-го тура УПЛ. После назначения пенальти представители обеих команд вступили в перепалку.
Как пишет Telegram-канал "УПЛ жива", сперва взорвался Сергей Кравченко в ответ на слова кого-то из ассистентов Александра Кучера. Дальше туда прибежал и Руслан Ротань, в ход пошли даже руки.
Красников с Кучером апеллировали к тому, что красная карточка кому-то из игроков "Александрии" должна была быть еще в начале доигровки. И пенальти за игру рукой (тоже в начале). Кравченко кричал, что "то когда было, вы еще что не вспомните".
Отходя в свою техническую зону, Ротань со злостью кричал, что, мол, "Днепру-1" больше всего надо, что ли? Что если борются за медали - то все позволено? Тренера "Александрии" в итоге удалили из технической зоны, как и ассистента Кучера.
Отметим, что счет пока 1:1. Пенальти реализовал Артем Довбик, а спустя 4 минуты Кирилл Ковалец забил в ответ.
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