Ротань и ассистент Кучера были удалены во время матча Днепр-1 – Александрия

"Днепр-1" и "Александрия" доигрывают очный матч 1-го тура УПЛ. После назначения пенальти представители обеих команд вступили в перепалку.

Как пишет Telegram-канал "УПЛ жива", сперва взорвался Сергей Кравченко в ответ на слова кого-то из ассистентов Александра Кучера. Дальше туда прибежал и Руслан Ротань, в ход пошли даже руки.

Красников с Кучером апеллировали к тому, что красная карточка кому-то из игроков "Александрии" должна была быть еще в начале доигровки. И пенальти за игру рукой (тоже в начале). Кравченко кричал, что "то когда было, вы еще что не вспомните".

Отходя в свою техническую зону, Ротань со злостью кричал, что, мол, "Днепру-1" больше всего надо, что ли? Что если борются за медали - то все позволено? Тренера "Александрии" в итоге удалили из технической зоны, как и ассистента Кучера.

Отметим, что счет пока 1:1. Пенальти реализовал Артем Довбик, а спустя 4 минуты Кирилл Ковалец забил в ответ.