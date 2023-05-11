  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань и ассистент Кучера были удалены во время матча Днепр-1 – Александрия
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань и ассистент Кучера были удалены во время матча Днепр-1 – Александрия

Премьер-лига
(1 голосов)

Конфликт произошел после назначенного пенальти

Ротань и ассистент Кучера были удалены во время матча Днепр-1 – Александрия

Фото: Автор - Ігор Семйон

Новина українською

"Днепр-1" и "Александрия" доигрывают очный матч 1-го тура УПЛ. После назначения пенальти представители обеих команд вступили в перепалку.

Как пишет Telegram-канал "УПЛ жива", сперва взорвался Сергей Кравченко в ответ на слова кого-то из ассистентов Александра Кучера. Дальше туда прибежал и Руслан Ротань, в ход пошли даже руки.

Красников с Кучером апеллировали к тому, что красная карточка кому-то из игроков "Александрии" должна была быть еще в начале доигровки. И пенальти за игру рукой (тоже в начале). Кравченко кричал, что "то когда было, вы еще что не вспомните".

Отходя в свою техническую зону, Ротань со злостью кричал, что, мол, "Днепру-1" больше всего надо, что ли? Что если борются за медали - то все позволено? Тренера "Александрии" в итоге удалили из технической зоны, как и ассистента Кучера.

Отметим, что счет пока 1:1. Пенальти реализовал Артем Довбик, а спустя 4 минуты Кирилл Ковалец забил в ответ.

Читайте такжеДнепр-1 и Александрия доигрывают матч первого тура. Текстовая трансляция
По теме
yellow-arrow
Назаренко: На мой взгляд, это 100% пенальти. И судья в перерыве мне это же сказал
yellow-arrow
Логинов отыграл за две команды в матче Днепр-1 - Александрия: как это возможно
yellow-arrow
Незаренко-Скорко и Бабогло-Келси – эпизоды похожие? А судейские решения разные
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Александр Кучер ФК Александрия СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adey (Korosten)
11.05.2023 в 17:13
а Пеглоу не отримав ЧК, бо він був одягнений у кольори українського прапора.
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
11.05.2023 в 15:03
сколько можно давать пенальти Днепру --почти в каждом матче
Ответить
+1
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
11.05.2023 в 14:14
Кравченко та Ротань ще ті плакси та провокатори
Ответить
+1
-3
lucky_guy
11.05.2023 в 14:33
Уявляю ваш спокій, коли ставлять таку ліву точку
Ответить
+3
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
11.05.2023 в 14:47
Ви праві, що нерви не залізні. Я трошки про інше)
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде