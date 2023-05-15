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Опытный защитник Львова разорвал контракт с клубом

Премьер-лига
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Алексей Дитятьев отныне - свободный агент

Опытный защитник Львова разорвал контракт с клубом

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник "Львова" Алексей Дитятьев покинул львовский клуб. Об этом футболист лично сообщил в своем Instagram.

"Благодарю вас, ребята. Для меня это интересный опыт. Трудные времена, порождающие сильных людей. Идем дальше и встретимся на футбольном поле", - написал футболист в своей социальной сети.

Дитятьев перешел во "Львов" в январе 2023 года в качестве свободного агента. За это время 34-летний защитник провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.

На протяжении своей карьеры Алексей также выступал за новокаховскую "Энергию", "Крымтеплицу" (еще до аннексии Крыма), "Буковину", "Олимпик", "Ворсклу" и "Карпаты". У защитника также есть опыт выступлений за границей: польская "Краковия", "Пуща" Неполомице и казахстанский "Аксу".

Напомним, "Львов" занимает последнее место в Украинской Премьер-лиге.

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В статье: ФК Львов Алексей Дитятьев
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