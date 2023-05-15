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Опытный защитник Львова разорвал контракт с клубом
Алексей Дитятьев отныне - свободный агент
Фото: Instagram
Защитник "Львова" Алексей Дитятьев покинул львовский клуб. Об этом футболист лично сообщил в своем Instagram.
"Благодарю вас, ребята. Для меня это интересный опыт. Трудные времена, порождающие сильных людей. Идем дальше и встретимся на футбольном поле", - написал футболист в своей социальной сети.
Дитятьев перешел во "Львов" в январе 2023 года в качестве свободного агента. За это время 34-летний защитник провел 9 матчей, результативными действиями не отличался.
На протяжении своей карьеры Алексей также выступал за новокаховскую "Энергию", "Крымтеплицу" (еще до аннексии Крыма), "Буковину", "Олимпик", "Ворсклу" и "Карпаты". У защитника также есть опыт выступлений за границей: польская "Краковия", "Пуща" Неполомице и казахстанский "Аксу".
Напомним, "Львов" занимает последнее место в Украинской Премьер-лиге.
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