Довбик забил 23-й гол в текущем чемпионате. До рекорда Мхитаряна еще два мяча

В рамках 26-го тура УПЛ "Днепр-1" играл на выезде с "Минаем". До 79-й минуты на табло были нули, пока Артем Довбик не забил свой очередной мяч в текущем чемпионате – он замкнул головой подачу с фланга от Пихаленка. Это уже 23-й по счету результативный удар форварда.

Заметим, что больше всего в течение одного сезона в чемпионате Украины забивал Генрих Мхитарян. В сезоне 2012/13 он отличился 25 раз.

Нынешний показатель Довбика уже второй в истории высшего дивизиона. Ранее по 22 гола за чемпионат забивали Сергей Ребров (1997/98), Максим Шацких (2002/03) и Алекс Тейшейра (2015/16).

Добавим, что всего в чемпионате Украины Довбик забил уже 48 мячей. В общем рейтинге бомбардиров за все времена он делит 45-48 места с Рыкуном, Максимовым и Кривенцовым.