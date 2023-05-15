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Довбик забил 23-й гол в текущем чемпионате. До рекорда Мхитаряна еще два мяча

Премьер-лига
(2 голосов)

Артем уверенно двигается к вершине

Довбик забил 23-й гол в текущем чемпионате. До рекорда Мхитаряна еще два мяча

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 26-го тура УПЛ "Днепр-1" играл на выезде с "Минаем". До 79-й минуты на табло были нули, пока Артем Довбик не забил свой очередной мяч в текущем чемпионате – он замкнул головой подачу с фланга от Пихаленка. Это уже 23-й по счету результативный удар форварда.

Заметим, что больше всего в течение одного сезона в чемпионате Украины забивал Генрих Мхитарян. В сезоне 2012/13 он отличился 25 раз.

Нынешний показатель Довбика уже второй в истории высшего дивизиона. Ранее по 22 гола за чемпионат забивали Сергей Ребров (1997/98), Максим Шацких (2002/03) и Алекс Тейшейра (2015/16).

Добавим, что всего в чемпионате Украины Довбик забил уже 48 мячей. В общем рейтинге бомбардиров за все времена он делит 45-48 места с Рыкуном, Максимовым и Кривенцовым.

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В статье: Генрих Мхитарян Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (3)
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balamyt (Boston)
15.05.2023 в 15:18
Давай Артем ...еще 3 гола и рекорд Мхитаряна падет
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0
0
C_Ballack (Днепр)
15.05.2023 в 14:55
Как раз Шахте и вколотит 2гола
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+2
-1
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Полiccя (Житомир)
15.05.2023 в 14:53
Цього разу не з пенальті?)))
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0
0

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